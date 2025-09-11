Kovačić će propustiti ključne utakmice Hrvatske

Manchester City i dalje čeka prve nastupe Joška Gvardiola i Matea Kovačića u novoj sezoni. Hrvatski dvojac muči se s ozljedama, a Kovačić od ljeta nije igrao zbog operacije.

No sada se polako vraćaju i prema tvrdnji engleskih medija, prvi će na teren Joško Gvardiol, i to već u nedjelju protiv Manchester Uniteda u velikom derbiju, piše gol.hr.

Taj dvoboj s tribina ipak će gledati Mateo Kovačić. Hrvatski veznjak i dalje se oporavlja, a loša stvar za Zlatka Dalića je ta da će se priključiti Cityju tek nakon utakmica protiv Crne Gore i Gibraltara.

Ključne su to utakmice Hrvatske jer bi pobjedama osigurali Svjetsko prvenstvo.

Dalić će za te utakmice imati Joška Gvardiola, a Kovačić će se u reprezentaciju vratiti tek u studenom.

Hrvatska prvo ide u goste Češkoj u Prag, a tri dana kasnije igramo u Varaždinu.