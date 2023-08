[KOTARSKI ĐIR] NA ŽNJANU ČUDO OD PROJEKATA Angažirat će bitne resurse Grada do krajnjih granica

Na Žnjanu živi oko sedam tisuća stanovnika, a na zadnje kotarske izbore je izašlo 405 od ukupno 5.333 glasača. Predsjednik Vijeća Gradskog kotara Tonći Vatavuk (Centar) objašnjava kako je izlaznost na kotarskim izborima obično niža u usporedbi s lokalnim, parlamentarnim ili predsjedničkim izborima jer prevladava uvjerenje da su kotarski izbori manje važni, iako upravo oni izravno utječu na ono što se događa u našem neposrednom okruženju, u ulici i kvartu.

- Uz to, u našoj sredini još uvijek postoji određena doza apatije i razmišljanje da "moj" glas, odnosno glas pojedinca, ne može utjecati na promjene i to je ono što možemo i moramo mijenjati. Da su promjene moguće, pokazali su upravo Splićani izborom nove gradske vlasti.

Žnjan figurira u Splitu kao elitni kvart. Ponajviše zbog cijena nekretnina, zemljišta. No, uređenost javnih prostora, prometne i druge infrastrukture, sve ono što čini ugodno gradsko življenje - daleko su od elitnog.

Pozitivne reakcije

Kako Žnjan stoji s aktivnošću samih stanovnika, željom da oplemene kvalitetu života u svom kvartu?

- Kada govorimo o kotarskom vijeću Žnjana, na razne načine nastojimo uključiti stanovnike kotara u aktivnosti kojima zajedno možemo unaprijediti kvalitetu života u našem kvartu. Vidimo da stanovnici to očekuju i da na to pozitivno reagiraju. Imamo brojne dobre primjere. Veliko mi je zadovoljstvo pohvaliti naše cijenjene susjede g. Ivicu Urlića, g. Mirka Milakovića ali i investitora Dal-kon-ing koji su uz odobrenje Grada, pomogli u širenju dijela ceste Put Žnjana, sanaciji, asfaltiranju, postavljanju nogostupa i to svojim trudom, radom, mehanizacijom i financijski, za javno dobro svih građana.

Kotar je dobio i veliku podršku od istaknutih sportaša koji ovdje žive ili rade i koji su nam pomogli u organizaciji sportskih aktivnosti. Imamo i izvrstan primjer profesorice glazbenog koja je organizirala nekoliko glazbenih radionica za djecu tijekom školskih praznika. Tu je i radna grupa stanara Makarske ulice koja izrazito aktivno radi s kotarom i nekoliko gradskih službi na uređenju javnog prostora. Aktivna je i radna grupa stanara koji se bave problematikom sanacije Vrgoračke ulice. Održali smo niz sastanaka sa stanovnicima ulice Put Žnjana, na kojima smo detektirali brojne probleme i krenuli u njihovo rješavanje. Tu je i grupa građana koja se bavi rješavanjem problema organizacije sigurnog prijevoza djece u Osnovne škole Žnjan - Pazdigrad, Trstenik i Mertojak.

Čini se da aktivizma ne nedostaje?

- Pokrenuli smo i radnu grupu za uređenje prvog kotarskog ograđenog parka za pse i vezanu problematiku suživota s kućnim ljubimcima, kao i radnu grupu koja se bavi realizacijom šetnice do mora. To su samo neke od aktivnosti koje provodimo.

Kapitalni projekti

Koje bi naveli nedostatke kvarta, infrastrukturne probleme itd. i na koji način bi se mogli otkloniti?

- Najveći problemi vezani su uz velike, davno planirane, a nerealizirane komunalne zahvate i privremena rješenja koja su još u upotrebi. U pola kotara nije izgrađena adekvatna prometna i komunalna infrastruktura. Kada se ona gradi naknadno, troškovi i problemi su višestruko veći. Cijenu svih tih propusta koji su se događali desetljećima plaćaju stanari niskom kvalitetom života.

Očekujete li veći angažman gradske uprave u tom smislu?

- Gradska uprava svjesna je ove problematike i radi na tome da se konačno realiziraju veliki infrastrukturni zahvati. To je lako vidljivo jer na obuhvatu GK Žnjan ili u njegovoj blizini, Grad ima veliki broj planiranih kapitalnih projekata: Prometnice unutar DPU JI od Velebitske i Bračke (k550004), Ulica Put Žnjana (k550005), Lovrinačka Ulica (k550008), Pazdigradska sa spojem na Vinogradsku (k550010), Prometnice iz DPU-a Crkvice Gospe od Žnjana (k550019), Ulica Ivana Pavla II (k550020), Žnjanski Plato (k550152), Žnjanski Plato - Šetnica Faza 6 (k550155) i Šetnica Duilovo - Stobreč (k550156). U Gradskom budžetu je planirano 26.406.800 € za realizaciju ovih projekata u tekućoj i naredne dvije godine (6.982.700 € u 2023., 10.077.490 € u 2024. i 9.346.610 € u 2025.).

Riječ je o velikim i u svakom pogledu zahtjevnim projektima koji će brojne bitne resurse Grada angažirati do krajnjih granica. Po važnosti i dalekosežnosti ovo su izuzetno značajni zahvati, poput prije skoro 50. g. realizirane planske izgradnje koja je promijenila vizuru našeg grada. I Vijeće i stanovnici Žnjana sa velikim zanimanjem prate sve aktivnosti gradskih službi i izvođača. Unatoč prevladavajućim predrasudama, mogu potvrditi da većina djelatnika Grada i gradskih firmi s kojima smo u redovnim kontaktima, obavljaju svoj posao profesionalno i korektno.

Projekti u realizaciji

Imate li pripremljene kakve projekte za povećanje kvalitete života u kvartu?

- Angažirani smo na brojnim projektima, možda čak i više nego što naše volonterske sposobnosti mogu učinkovito podržati. Težnja je završiti što više projekata unutar našeg mandata. Ono što ne uspijemo završiti, pažljivo ćemo dokumentirati kako bismo olakšali posao budućem vijeću koje će nas naslijediti.

Privremeno organiziranje sigurnog prijevoza djecu u školu

Cilj projekta je omogućiti siguran i organiziran prijevoz djece iz ulice Put Žnjana do škole i natrag. U suradnji s Prometom smo analizirali moguće opcije i odabrali rješenje koje uključuje uvođenje kružne linije mini školskog autobusa (kapaciteta 25 djece) koja bi vozila po Putu Žnjana i imala određena stajališta za ukrcaj i iskrcaj djece, promjenu prometne regulacije u Putu Žnjana kako bi se osigurala sigurnost i protočnost prometa i odvajanje zone za iskrcaj i ukrcaj djece od ostalog prometa na školskom parkiralištu. Projekt bi se trebao realizirati do rujna 2024. godine.

Makarska 9, 10 i 12, komunalno uređenje okoliša

Projekt se nalazi u fazi ishođenja lokacijske dozvole nakon što je Grad financirao izradu idejnog projekta. Slijedi otkup zemljišta od strane Grada, izrada glavnog projekta i konačno, izvođenje radova na uređenju okoliša navedenih zgrada.

Problematika Put Žnjana

Nastojimo riješiti dugogodišnje probleme stanovnika ulice Put Žnjana kao što su sigurnost pješačenja, česte gužve zbog uske prometnice, neuređeni prilazi, loše stanje ceste i komunalne infrastrukture, te brojne druge izazove vezane uz gradnju i neadekvatno komunalno upravljanje. Problemi su identificirani kroz seriju sastanaka s predstavnicima stanara i stanovnicima s namjerom da se zajedničkim snagama pristupi rješavanju istih. Planirane aktivnosti uključuju organiziranje daljnjih sastanaka, kontaktiranje nadležnih gradskih službi, izradu akcijskog plana, osiguravanje financiranja kroz gradski proračun, te redovito izvještavanje i komunikaciju sa svim uključenim stranama. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života u Putu Žnjana kroz suradnju i akciju.

Park za pse

Projekt se odnosi na izgradnju ograđenog parka za pse na zemljištu koje će se prenamijeniti za tu svrhu. Obuhvaća aktivnosti prenamjene zemljišta, izrade projekta parka i troškovnika, pribavljanje potrebnih suglasnosti te izvođenje radova.

Šetnica do mora

Projekt se bavi izgradnjom i uređenjem šetnice do mora koja će direktno pješački povezati sjeverni dio GK Žnjan i GK Mertojak s obalom. Uključuje izgradnju dijela šetnice od strane investitora koji gradi stambene zgrade pored pothodnika te uređenje pothodnika ispod Bračke ulice koji će omogućiti siguran prolaz pješaka ispod prometnice.

Naslijeđeni projekti

Imate li komunalnih projekata koje ste naslijedili od prethodnog saziva, hoćete li ih nastaviti?

- Imamo i rado ćemo ih nastaviti. A navest ću ih redom.

Izrada nogostupa u produžetku Lovrinačke

Cilj je poboljšanje sigurnosti pješaka, posebno đaka, na početku Lovrinačke gdje postoje dvije opasne točke. Iskazan je veliki interes građena da se brzo pronađe rješenje, koje se može realizirati u kratkom roku i financirano iz kotarskih decentraliziranih sredstava. Projekt podrazumijeva razrješavanje imovinsko - pravne situacije, definiranje uvjeta za privremeni nogostup sa službom za komunalne poslove, dobivanje odobrenja policije, izrada plana uređenja i troškovnika, te pokretanje postupka javne nabave za izbor izvođača radova. Iako je dugoročno rješenje u planu, koje uključuje osiguravanje zemljišta sa sjeverne strane Igranske i proširenje Lovrinačke prema moru (kapitalni projekt K550008), očekuje se da će njegova realizacija potrajati nekoliko godina, stoga je ovaj privremeni nogostup nužan za trenutno poboljšanje sigurnosti pješaka.

Asfaltiranje Vrgoračke ulice

Projekt se bavi asfaltiranjem Vrgoračke ulice koja je u lošem stanju i zahtijeva sanaciju. Služba komunalnog održavanje je zatražila izradu malog projekta sanacije. Sanacija je planirana početkom iduće godine.

Oborinska odvodnja Put Orišca 13-15

Zbog problema s odvodnjom dolazi do plavljenja nekoliko objekata. Cilj je pronaći rješenje s nadležnim službama u Gradu.

Novi komunalni prijedlozi

Vjerojatno kao kotar imate i druge komunalne prijedloge za javne prostore?

- Naravno. Jedan od njih je Gradski park Pazdigrad. Projekt će povećati sigurnost djece na putu do škole i tijekom igre te napokon ostvariti esencijalnu javnu infrastrukturu i sadržaje koji su dugotrajno nedostajali u ovom području. Rješenje obuhvaća četiri cjeline: stepenište (bitno), igralište za djecu, park za pse, parkiralište. U prošlom sazivu vijeća izrađena je kompletna projektna dokumentacija s troškovnikom. Na natječaju grada projekt je bio na trećem mjestu.

Onda, tu je izgradnja novog parkirališta za 10 - 15 mjesta u Biogradskoj ulici. Uključilo bi rješenje za suženje puta na početku Primoštenske ulice. Grad je naručio izradu idejnog projekta i radi na rješavanju imovinsko - pravne situacije na zemljištu gdje je suženje puta.

Planiramo renoviranje igrališta u Rašeljkinoj i općenito poboljšanje prometne regulacije u kotaru. Detektirali smo 17 lokacija u kotaru gdje postoji potreba za njihovim poboljšanjima, a Vijeće je odlučilo financirati izradu prometnog elaborata iz decentraliziranih kotarskih sredstava. Dogovoreno je sa službom za komunalnu da po izradi prometnog elaborata realizira ova poboljšanja.

A kotarska druženja?

- Osim navedenih komunalnih projekata planiramo i socijalne aktivnosti kao što su pokretanje Savjeta za prevenciju, Obilježavanje Božića i Nove godine i sl.