[KOTARSKI ĐIR] Gripe imaju prilaz Ivice Puljka: "Reakcije na pozive, peticije, prosvjed su izostale, gradonačelnik se nije ukazao"

I Gripe su postale žrtvom apartmanizacije uz ono što je zajedničko svim kotarevima kao što su problem parkirališta, otpada i slično. No, jedini je kotar koji ima neslužbeni "Makadamski prilaz Ivice Puljka". Predsjednik GK Gripe Karlo Pilko ispričao nam je u razgovoru o, kako je rekao, nevjerojatnoj nebrizi gradske vlasti za problem makadamskog puta koji veže dio Osječke ulice i Ulicu V. Krstulovića, njihovoj nonšalantnost i odmahivanju rukom jer eto, "to njima nije prioritet".

Kakav je politički sastav Vijeća kotara, ima li tu problema oko ideja i realizacije?

- Na zadnjim kotarskim izborima 2022.g. građani su povjerenje dali koaliciji SDP- Možemo - HSU i Nova ljevica koja je u vijeću zastupljena sa četiri vijećnika te dva vijećnika Centra i jedan vijećnik HDZ-a. U dosadašnjem dijelu mandata sve odluke koje ovo vijeće donijelo, donesene su jednoglasno osim u dva slučaju i to kada se glasalo o prikupljanju potpisa građana za peticiju kako bi se riješio problem makadamskog puta koji veže dio Osječke ulice i Ulicu V.Krstulovića te prilikom glasanja za organizaciju prosvjeda vezanog uz isti problem.

Tada su svi vijećnici podržali prijedlog odluka osim vijećnika Centra koji je u prvom slučaju bio suzdržan a u drugom slučaju protiv. Ni danas ostalim vijećnicima nije jasno kako je moguće da se ne stane uz građane koji traže da se nakon 26 godina riješi problem koji ih muči. No, tako je - kako je.

Načelno, možemo reći kako politika na ovoj razini ne utječe previše, a osobito nema govora o ideološkim pitanjima, već se radi isključivo o traženju načina kako najbolje i najbrže unaprijediti kotar i njegovim stanovnicima učiniti život boljim i ugodnijim.

Pomoć gradskog kotara

Koliko u kotaru živi stanovnika, koliko ih je izašlo na zadnje kotarske izbore od koliko birača?

- Prema dostupnim podacima, GK Gripe broji otprilike 4500 stanovnika ali i ovom broju danak uzima apartmanizacija i iseljavanje stanovnika. Na zadnjim kotarskim izborima bilo je 4411 upisanih birača dok je na izbore izašlo 492 birača što je slabih 11 posto od broja upisanih birača čime naravno nismo zadovoljni i ovo vijeće čini sve što je moguće kako bi došlo do naših sugrađana, ostvarilo kvalitetnu suradnju s njima i u suglasju sa stanovnicima radilo na rješavanju svih problema. S tim na umu, dodatno smo otvorili kotar svojim stanovnicima na način da smo uveli i dežurstva predsjednika vijeća i vijećnika, te smo dostupni 24/7 na našim FB stranicama "Gradski kotar Gripe - Split", e-maila: gkgripe@split.hr ili putem objavljenih brojeva kotara.

Mislim da u dobrom dijelu uspijevamo, barem su takve reakcije naših sugrađana ali naravno, uvijek težimo boljem, a mjesta za napredak svakako ima.

Dodatno smo dali priliku građanima da sukreiraju Plan aktivnosti za sljedeću godinu gdje smo u taj plan uključili i dio njihovih prijedloga. Koliko smo napredovali najbolje meni osobno pokazuju situacije na dnevnoj osnovi kada mi prilaze građani sa problemima, daju prijedloge ili traže pomoć od gradskog kotara, a mi uskačemo kada god je to moguće i tako ćemo nastaviti i dalje. Naravno da je i ovo jedan od načina kako privući građane da u što većem broju izlaze na izbore i daju svoj glas ljudima ili politikama za koje misle da će ih nabolje zastupati. To i jest bit demokracije, zar ne?! Nije dovoljno mjesec dana prije izbora prošetati po kvartu i tražiti ljude da iziđu na izbore pritom im pružati samo obećanja a kada dobijete glasove, zaboraviti na te iste koji su vam ih dali.

Osim Makadamskog prilaza Ivice Puljka, vidljiva je potreba sanacije nogostupa u dijelu Osječke, Palmotićeve ulice, prometnice u Križanićevoj, Radničkoj ulici... Kako popraviti stanje s manjkom parkirnih mjesta?



- Ono što mi kao vijeće primjećujemo kao najveći problem, uz one probleme koji su zajednički svim kotarevima kao što su problem parkirališta, otpad i slično, jest gorući problem makadamskog puta na kojem smo nedavno imali i prosvjed. Problem dug 26 godina i trenutno bez naznaka da Grad, stručne službe i gradonačelnik Puljak imaju namjeru išta konkretno uraditi. Taj dio potrebno je barem betonirati, a plato tamponirati dok struka ne nađe trajno rješenje prihvatljivo građanima, a podsjetit ću kako zbog tog komadića puta pada kvaliteta života stanara u dvije ulice. Dio Ulice V.Krstulovića nema pristup Čistoće, hitnih službi i slično.

Pitam se tko će preuzeti odgovornost ako dođe do požara ili sličnog. Tada će svi odgovornost prebacivati na nekog drugog, nekog prije. E, pa ne ide više tako. Imate vlast, imate sredstva, imate struku, imate mogućnost, primate plaću. Gospodo, rješavajte problem!

Nonšalantnost i odmahivanje rukom

- Reakcije na naše pozive, peticije, prosvjed su izostale. Jedino što smo dobili je načelno obećanje gradonačelnika ovog ljeta da će nam doći na Gripe i pomoći u rješavanju problema, no gradonačelnik nam se još nije "ukazao". Stoga smo i organizirali prosvjed i otvorili "Makadamski prilaz Ivice Puljka" kako bi ga podsjetili na obećanje. Nama je jednostavno nevjerojatna nebriga gradske vlasti za ovaj naš problem, njihova nonšalantnost i odmahivanje rukom jer eto, "to njima nije prioritet". To nikada nećemo moći shvatiti ni prihvatiti te ćemo i dalje govoriti o ovom problemu i tražiti rješenje. I da ne bi bilo zabune, na isti način pristupili bi bilo kojoj gradskoj vlasti , najprije tražeći razgovor a onda koristeći sve ostalo što nam je na raspolaganju.Problem neće nestati tako što ga Grad ignorira. Žao mi je što Grad to ne razumije.

Osim ovog problema, sve više traženja imamo od strane građana vezano za sanacije nogostupa, prvenstveno u dijelu Osječke ulice, zatim Palmotićeve ulice, prometnice u Križanićevoj, Radničkoj ulici i drugdje. Puno je toga na čemu se treba raditi, što treba obnoviti, održavati. Žnjan je Žnjan, ali građanima Gripa sigurno nije prioritet,

Počeli smo sa postavljanje polupodzemnih spremnika što smatramo da je dobra stvar i trenutno su postavljeni na dodatne 3 lokacije, a za druge lokacije razgovaramo sa građanima jer ne želimo te stvari lomiti preko koljena. Osobno smatram kako je to dobro rješenje ali moje mišljenje je irelevantno, dužni smo kao izabrani vijećnici svoje mišljenje zadržati za sebe, a govoriti u ime građana. Uz sve, potrebno je i dodatno osvijestiti građane o dobrim stranama tog projekta kojih zasigurno ima.

Na dugom štapu

Što se problema parkiranja tiče, na žalost stanje je loše jer Gripe nemaju dodatnih prostora za parkiranje ili gradnju velikih garažnih kompleksa, osim pozicije u Osječkoj ulici na mjestu sadašnjeg parkirališta pod koncesijom koju je gradonačelnik predstavio kao mjesto gradnje garaže sa 220 parkirnih mjesta, a čija gradnja bi stajala 4,4 milijuna eura s rokom izgradnje 28 mjeseci. No, sve to skupa još je "na dugom štapu" pa pustimo vremenu da vidimo koliko je to ostvarivo i hoće li to uopće pomoći u rješavanju ovog problema.

Očekujete li veći angažman gradske uprave u tom smislu?

- Angažman uprave svakako bi trebao biti veći i brži ako se žele rješavati problemi. Kotar ima onoliku snagu koliko nam je jak odnosno velik proračun i u okviru toga radimo maksimalno, prema potrebama stanovnika. No, glavni problemi, odnosno njihova rješenja u rukama su stručnih službi i gradonačelnika. O njima ovisi dinamika rješavanja. Kotar svakako nije kočničar niti nam je to želja biti i u svakom trenutku smo im na raspolaganju. Bojim se da je nešto drugo u pitanju, no to bi već bila čista politika, a u rješavanje komunalnih problema ne želim miješati politiku.

Imate li pripremljene kakve projekte za povećanje kvalitete života u kvartu?

- Trenutno smo u fazi realizacije livade za istrčavanje pasa na starom balotaškom zjogu iznad nathodnika u Dubrovačkoj ulici ali ni to nije išlo bez problema. Naime, prema usvojenom rebalansu proračuna iz 2022.g. taj projekt trebao je rješavati Grad, a ne da ga kotar mora rješavati od svojih sredstava. Pitam se: čemu rebalans gradskog proračuna, prihvaćanje amandmana kada ih se ignorira i ne izvršava?! No, to ide na dušu gradskoj upravi. Još su neki projekti u pripremi ali dok ih ne finaliziramo nećemo izlaziti u javnost.



Jedan od simbola Gripa je zdanje nekad Trgovačkog centra Koteks. Ima li kotarsko vijeće kakvu ideju kako ga revitalizirati?

- Na žalost stanje je ruševno i ruglo grada. Neke stvari održava i popravlja ŠD Gripe ali ni izdaleka nije dovoljno. GK je na zalost izgubio cijelu godinu mandata da se utvrdi što je pod čijem nadležnošću odnosno upravljanjem. Posebno se to odnosi na zelene površine i nadamo se da će to biti uredno od 2024. godine.

Zahvaljujući nalogu Grada Čistoća je sredila stepeništa i dio oko dućana Tommya pa prema hostelu i velikom platou. No, to nije trajno rješenje i u tome leži problem. Sve se treba održavati stalno jer povremeni nalozi za čišćenje i uklanjanje trave koja raste iz ploča, nije rješenje koje će poboljšati situaciju. GK nije sretan ni tkz. "skate parkom" jer se dodatno uništavaju ploče a onda je to jako teško objasniti sugrađanima koji se još uvijek sjećaju TC Koteks, dok je bio u punom sjaju i otvoren kao prvi mall u bivšoj državi.

Što je specifičnost Gripa, što ga razlikuje od drugih kvartova?

- Nama su Gripe najbolji i najljepši dio Splita, idealno mjesto za život, za djecu, mjesto za uživanja, pritom ne podcjenjujući ostale kotareve i Split u cjelini. Dušom i tijelom vezani smo za Gripe i uvijek će nam biti najbolji kvart. Naravno, nikada nećemo reći da ga ne treba unaprjeđivati, i to prvenstveno infrastrukturno a onda je najlakši i najslađi dio uređivati ga, popunjavati zelenilom, igralištima i slično. Još bolji, ugodniji, ljepši treba ostati za generacije koje dolaze. Jedino ćemo tako spriječiti odlazak ljudi. Grad, pa tako i Gripe, postoji radi ljudi, a ne ljudi radi Grada.