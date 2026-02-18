Kosor: "Taj licemjerni, a lažni ultimatum AP-u da se vladajući 'resetiraju' za 30 dana jednako je bezočan kao i izjave mitraljezaca i obožavatelja AP-a (onog iz Madrida)"

Nekadašnja premijerka Jadranka Kosor na društvenim mrežama je komentirala izjavu Darija Hrebaka, koji je premijeru Andreju Plenkoviću dao rok od 30 dana za preslagivanje vladajuće većine.

"Taj licemjerni, a lažni ultimatum AP-u da se vladajući 'resetiraju' za 30 dana jednako je bezočan kao i izjave mitraljezaca i obožavatelja AP-a (onog iz Madrida). Nisu mu smetale šefove 'dvostruke konotacije' ZDS-a koje su udahnule život slavljenju Jure, Bobana i Ante", objavila je Jadranka Kosor na društvenoj mreži X.