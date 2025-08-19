Close Menu

Košarkaški klub “Solin” izabrao novo vodstvo

Za mjesto predsjednika kluba izabran je dosadašnji predsjednik Luka Vuković, za dopredsjednike kluba su izabrani Mirko Podrug i Antonio Šerić, dok će poslove sportskog direktora obavljati Vladimir Mamić

Na redovnoj izbornoj sjednici Skupštine Košarkaškog kluba Solin, koja se održala 18. kolovoza, izabrano je novo vodstvo kluba na mandatno razdoblje u trajanju od četiri godine. Za mjesto predsjednika kluba izabran je dosadašnji predsjednik Luka Vuković, za dopredsjednike kluba su izabrani Mirko Podrug i Antonio Šerić, dok će poslove sportskog direktora obavljati Vladimir Mamić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Izvršni odbor: Luka Vuković, Mirko Podrug, Antonio Šerić, Vladimir Mamić i Ante Vidović

Nadzorni odbor: Ivica Vuković, Zvonimir Grubišić i Renato Prkić

"Kada pogledamo protekle četiri godine možemo biti ponosni na mnogo toga jer je odrađen sjajan posao. Klub je kvalitetnim radom napredovao u svim razinama, kako sportski tako i organizacijski, pogotovo u Školi košarke koja ostvaruje uspjehe kroz generacije koje konkuriraju i na nacionalnoj razini. Uz stabilnost kluba, ambiciozne i realne planove, u narednom razdoblju koje je pred nama cilj je i dalje plasman u viši rang natjecanja te sa upornošću i marljivim radom nadamo se da ćemo to i ostvariti", rekao je predsjednik kluba Luka Vuković.

KK Solin sa Skupstine Kluba 2
GALERIJA
Kliknite za pregled

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1