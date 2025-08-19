Košarkaški klub “Solin” izabrao novo vodstvo

Na redovnoj izbornoj sjednici Skupštine Košarkaškog kluba Solin, koja se održala 18. kolovoza, izabrano je novo vodstvo kluba na mandatno razdoblje u trajanju od četiri godine. Za mjesto predsjednika kluba izabran je dosadašnji predsjednik Luka Vuković, za dopredsjednike kluba su izabrani Mirko Podrug i Antonio Šerić, dok će poslove sportskog direktora obavljati Vladimir Mamić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Izvršni odbor: Luka Vuković, Mirko Podrug, Antonio Šerić, Vladimir Mamić i Ante Vidović

Nadzorni odbor: Ivica Vuković, Zvonimir Grubišić i Renato Prkić

"Kada pogledamo protekle četiri godine možemo biti ponosni na mnogo toga jer je odrađen sjajan posao. Klub je kvalitetnim radom napredovao u svim razinama, kako sportski tako i organizacijski, pogotovo u Školi košarke koja ostvaruje uspjehe kroz generacije koje konkuriraju i na nacionalnoj razini. Uz stabilnost kluba, ambiciozne i realne planove, u narednom razdoblju koje je pred nama cilj je i dalje plasman u viši rang natjecanja te sa upornošću i marljivim radom nadamo se da ćemo to i ostvariti", rekao je predsjednik kluba Luka Vuković.