"Košarka za sve" - Sportski spektakl na novouređenom igralištu na Žnjanu

Ovaj vikend 13. i 14. rujna, ne propustite pravi sportski spektakl na novouređenom košarkaškom igralištu na splitskoj plaži Žnjan. Očekuju vas spektakularni kadrovi košarke 3x3, turnir za mlade, igrališta za najmlađe, veteranske utakmice, nagradne igre za publiku, druženja s nekadašnjim NBA igračima, revijalna All Stars utakmica na kojoj će zaigrati nekadašnja poznata košarkaška imena, sportaši i osobe iz medija. Na turniru pod programom #KošarkaZaSve nastupiti će preko 150 mladih, djece i entuzijasta.

#AdriaticTour2025, košarkaški turnir za mlade održava se u organizaciji Košarkaškog kluba Adriatic iz Splita. Partneri turnira su Grad Split, gradska tvrtka Žnjan d.o.o., HNK Split i Splitsko – dalmatinska županija.

Promocija košarke

Turnir okuplja mlade uzraste U12 – U18, a sve u želji da se mlade afirmira kroz sport te popularizira disciplina 3×3, koja već ima i olimpijsku razinu. Košarka 3×3, motor je razvoja košarke, te je jedan od vodećih urbanih sportova u svijetu s bazom od 200 milijuna igrača svih uzrasta i vještina. Kroz dva dana natjecanja, više od 150 mladih igrača, odigrat će preko 60 utakmica, te će se dodijeliti vrijedne nagrade i pehari najboljima. Na igralištu su postavljene tribine za publiku i ulaz na natjecanje je slobodan.

PRIJAVE SU OTVORENE DO PETKA – SUDJELOVANJE JE BESPLATNO

Ukoliko si ljubitelj košarke možeš se prijaviti za sudjelovanje na #AdriaticTour košarkaškom turniru sve do 12. rujna.

Ukoliko te košarka zanima, a nemaš iskustva, tokom dva dana natjecanja na raspolaganju su vam košarkaški stručnjaci, koji će vas rado uputiti u osnove košarke.

KOŠARKA ZA SVE – Zabava za mlade i malo starije

Uoči finala biti će održane i veteranske utakmice, te će biti posebno organizirano natjecanje za roditelje igrača i publiku s bogatim nagradama. Tijekom dva dana natjecanja biti će postavljen kutak sa koševima za najmlađe, te se pozivaju roditelji da posjete turnir i uživaju u igri sa djecom.

U sklopu turnira biti će organizirana i radionica o Fair Playu, kojoj je cilj kroz igru i natjecanje promicati fair play i toleranciju među djecom i mladima svih uzrasta u sportskom i svakodnevnom životu.

Glavna nagrada sportska stipendija

“Cilj turnira je afirmacija djece u košarci. Ovaj sportski turnir, jedinstven je sportsko-edukativni događaj koji ima i natjecateljsku komponentu. Prioritet nam je rad s mlađim uzrastima. Nakon prošlogodišnjeg spektakularnog turnira u Saloni, bila nam je želja ponoviti sličnu priču na Žnjanu. Naša je želja da turnir s godinama raste te postane tradicionalan. Posebno se zahvaljujem Gradu Splitu, gradskoj tvrtki Žnjan i Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu koji su stali uz nas i izdvojili vrijeme za sport i mlade. Veseli što će pobjednici turnira osvojiti vrijedne nagrade - sportske stipendije”, kazao je Bruno Šundov, nekadašnji NBA igrač, organizator i predsjednik KK Adriatica

MEET&GREET Curent &Ex NBA players

Mladim igračima će se pridružiti nekadašnji NBA igrači, koji će kroz igru i zabavu pokazati vještine najboljih.

ZABAVNI DIO PROGRAMA – NATJECANJA I NAGRADNE IGRE

Ovo je jedinstvena prilika kako afirmirati mlade kroz sport i zabavu uz vrhunsku košarku, odličnu glazbu i zanimljive popratne programe!

ALL STARS REVIJALNA UTAKMICA

U nedjelju su na rasporedu finala od 17 sati, te All Stars utakmica revijalnog karaktera na kojoj će sudjelovati bivši košarkaši i osobe iz medijskog života.

Pokrovitelji projekta su Ministarstvo regionalnog razvoja i findova Europske unije, Turistička zajednica grada Splita, Turistička zajednica Splitsko – dalmatinske županije, Jadrolinija, Veleučilište Aspira, Split International School, BSM pomorska agencija, Decathlon, Atlantic grupa, BA - COM, Tehnogym i Upravitelj gradnja.