Korona opet hara: Ovo su dvije najčešće varijante

Kako vrijeme postaje hladnije s dolaskom jeseni i zime, raste stopa respiratornih bolesti – uključujući prehladu, gripu i koronu. Trenutno postoje dva soja COVID-a o kojima se najviše govori jer postaju varijante s najvećom prevalencijom.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), varijanta XFG je najnoviji soj COVIDA-19 i trenutno najrašireniji u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prvi put je otkriven u siječnju 2025., a češće se naziva Stratus, piše Mirror, prenosi N1.

Stratus je najnoviji dodatak, ali još jedan soj koji je trenutno "pod nadzorom“ je NB.1.8.1, poznat kao Nimbus. Kao i Stratus, smatra se vrlo zaraznim, iako ne izgleda da izaziva ozbiljniju bolest od drugih Omikron varijanti.

WHO ističe kako je normalno da virusi mutiraju i mijenjaju se, a kako postaje dostupno više podataka o ovim varijantama, imat će bolje razumijevanje o tome kako one djeluju na naš imunosni sustav i kako optimizirati našu zaštitu, kao i koje mjere možemo poduzeti da zaštitimo najranjivije i živimo što normalnijim životom. Najvažnije je da svi koji imaju pravo prime svoju dozu cjepiva kada dođe vrijeme, ističe WHO.

Važno je napomenuti da se virus stalno mijenja, pa se ove informacije mogu promijeniti kako nastaju nove varijante, a druge nestaju. Kada govorimo o glavnim karakteristikama Stratusa i njegovim najčešćim simptomima, mnogi stručnjaci kažu da je glavni znak na koji treba obratiti pažnju promukao ili hrapav glas, koji se može pojaviti kao rani znak infekcije.

Stratus se smatra vrlo zaraznim, što je dovelo do porasta slučajeva u raznim područjima. Osim promukloga glasa, možete osjetiti i: upalu grla, otečenost sluznice nosa, začepljen nos, probavne smetnje i osjećaj velikog umora.

Najnovije informacije ne pokazuju da Stratus uzrokuje težu bolest ili je smrtonosniji od drugih trenutno cirkulirajućih varijanti. Neki zdravstveni stručnjaci vjeruju da Stratus možda ima bolju sposobnost izbjegavanja imuniteta stečenog prethodnim infekcijama ili cijepljenjem.

Što je Nimbus?

Istraživanja pokazuju da NB.1.8.1 ima snažan afinitet prema ACE2 receptoru, što znači da može učinkovitije inficirati stanice od prijašnjih sojeva. Brojni liječnici primijetili su da je karakterističan simptom ovog soja izrazito bolna upala grla, često opisana kao osjećaj "žileta" pri gutanju.

Ova varijanta također je povezana s većom učestalošću gastrointestinalnih simptoma, uključujući mučninu, proljev, nadutost i bolove u trbuhu. Nimbus je nastao genetskom rekombinacijom, što ga čini mješavinom različitih Omikron podvarijanti.

Trenutni podaci sugeriraju da NB.1.8.1 ne dovodi do ozbiljnije bolesti u usporedbi s drugim cirkulirajućim varijantama. Postojeća cjepiva i dalje pružaju učinkovitu zaštitu od težih oblika bolesti.

U svibnju 2025., WHO je Nimbus označio kao "varijantu pod nadzorom“ (VUM), kategoriju za varijante koje bi mogle biti prijetnja javnom zdravlju. Nimbus je prvi put otkriven u siječnju 2025. i brzo se proširio Azijom prije nego što je zabilježen u drugim zemljama svijeta poput UK-a, SAD-a i Australije. U nekim područjima postao je jedan od vodećih sojeva.