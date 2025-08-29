KORNATSKA TRAGEDIJA Vatrogasci će minutom sirena odati počast poginulim kolegama

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izdao je zapovijed o obilježavanju 18. godišnjice kornatske tragedije, jedne od najvećih nesreća u povijesti hrvatskog vatrogastva. Prema zapovijedi, u subotu 30. kolovoza 2025. godine, točno u 15:24 sati, sve vatrogasne postrojbe diljem Hrvatske odat će počast poginulim kolegama.

Formiranje postroja i znak sjećanja

U svim javnim vatrogasnim postrojbama (JVP), dobrovoljnim vatrogasnim društvima (DVD), postrojbama vatrogasne postrojbe gospodarstva (PVPG), državnim vatrogasnim postrojbama (DVDG) i interventnim vatrogasnim postrojbama Hrvatske vatrogasne zajednice (IVP HVZ), vatrogasci će formirati postroj u radnim odorama zajedno s vatrogasnim vozilima.

Točno u 15:25 sati, u znak sjećanja i počasti, na svim vozilima bit će uključena svjetlosna i zvučna signalizacija u trajanju od jedne minute.

Paljenje svijeća i spomen poginulima

Prije samog počasnog pozdrava, vatrogasci će paljenjem svijeća i prigodnim govorima odati dužno poštovanje svim poginulim vatrogascima u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na one koji su stradali na otoku Kornatu 2007. godine.

Tragično su tada život izgubili: Dino Klarić, Ivica Crvelin, Ivan Marinović, Marko Stančić, Gabrijel Skočić, Hrvoje Strikoman, Tomislav Crvelin, Ante Crvelin, Josip Lučić, Karlo Ševerdija, Marinko Knežević i Ante Jurićev - Mikulin. Posebno će se spomenuti i Marinko Jurić, pripadnik DVD-a Stari Grad, koji je poginuo 29. kolovoza 2007. tijekom gašenja požara na Hvaru.

Županijski vatrogasni zapovjednici zaduženi su da o ovoj zapovijedi obavijeste sve vatrogasne postrojbe, kao i lokalne medije, kako bi i građani mogli sudjelovati u obilježavanju. Na taj će način cijela Hrvatska zajednički odati počast vatrogascima koji su svoje živote položili spašavajući druge.