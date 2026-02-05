Korčulanska policija pretragom kuće u Žrnovu pronašla drogu i novac ostvaren prodajom droge

Temeljem naloga Županijskog suda u Dubrovniku u utorak, 3. veljače, pretražena je kuća u Žrnovu na Korčuli koju koristi 25-godišnjak.

Pretragom je pronađena digitalna vaga, više plastičnih i staklenih posuda u kojima se nalazila marihuana ukupne izmjerene količine od 1458 grama, mobilni uređaj i 3190 eura.

Sve pronađeno je oduzeto uz potvrdu, a 25- godišnjak uhićen i doveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno kako je drogu nabavljao i prepakiravao u manje količine nakon čega je prodavao konzumentima s područja Korčule čime je do sada ostvario imovinsku korist od 3190 eura, dok bi prodajom oduzete droge ostvario protupravnu imovinsku korist od 14.580 eura.

Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama osumnjičeni je jučer, 4. veljače, uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.