Kopilica za manje od mjesec dana postaje centar suvremenog cirkusa!

Sedmo izdanje festivala suvremenog cirkusa “Festival neobičnih obitelji”, u organizaciji kolektiva ROOM 100 te u suradnji s udrugom Kopilica Split, održat će se od 10. do 12. travnja u Kopilici u Splitu. Festival je osmišljen kao otvoreni prostor susreta umjetnosti i društvenog dijaloga s bogatim programom za posjetitelje.

Riječ je o događanju koje kroz suvremeni cirkus, glazbeni program i interaktivne radionice okuplja umjetnike iz Hrvatske i Europe. Ovogodišnje izdanje posebno je po tome što se cjelokupni festivalski program seli u Kopilicu, gdje će sportsko igralište tijekom vikenda postati privremeni prostor umjetnosti, susreta i razmjene ideja o okolišnoj i društvenoj odgovornosti, suradnji te raspravi o minimalnim uvjetima za kvalitetan i priuštiv život u Splitu.

- Suvremeni cirkus za nas nije samo izvedbena umjetnost, nego način promišljanja zajedništva i prostora u kojem živimo. Kroz Festival neobičnih obitelji želimo stvoriti mjesto susreta umjetnika i građana, gdje se kroz igru i kreativnost otvaraju pitanja o tome kako gradimo odnose, zajednicu i budućnost grada. Preseljenje festivala u Kopilicu upravo je poziv da umjetnost izađe iz uobičajenih prostora i postane dio svakodnevnog života grada te pozivam građane da nam se pridruže u što većem broju, istaknula je Antonia Kuzmanić, organizatorica festivala i članica kolektiva ROOM 100.

Program festivala donosi međunarodne produkcije suvremenog cirkusa iz Francuske, Slovenije, Srbije i Hrvatske, a uz izvedbe predstava publiku očekuje i glazbeni program s izvođačima iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Poseban naglasak festivala je i na sadržaju za djecu i roditelje, koji uključuje akrobatske i žonglerske radionice, radionice urbanizma, izložbe te susrete s umjetnicima.

Organizatori ističu kako je suvremeni cirkus umjetnička forma koja na jedinstven način spaja tijelo, prostor i društveni kontekst te stvara prilike za promišljanje zajednice prema javnom prostoru, u što će se moći uvjeriti iz prve ruke na splitskoj Kopilici.

Ulaz na festival je besplatan, a organizatori pozivaju građane da se pridruže trodnevnom programu i zajedno sudjeluju u događaju u kojem se umjetnost, zajednica i kreativne ideje spajaju u jedno.

Cijeli program događaja provjerite ovdje.