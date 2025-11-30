Konvencija Svjetske Combat Jitsu federacije održana u Zagrebu: Predstavljeni rezultati i najavljeni planovi za 2026.

U Zagrebu je ovaj vikend održana konvencija Svjetske Combat Jitsu federacije. Pod vodstvom predsjednika i glavnog instruktora Zorana Šinkovića, na istoj su sudjelovali i predsjedavali dopredsjednici Elvis Nezić, trener Fighters Academy kluba Salzburg, te Hrvoje Znaor, međunarodni instruktor i trener JJK Uragan. Posebni gosti bili su treneri i predavači iz Slovenije, combat jitsu trener Ciril Klajnšček i karate trener Đulaga Huskić, diplomirani trener boksa Zoran Cicvara iz BK Karlovac, uz Marka Ančića iz splitskog JJK Uragan.

Osim prezentacije dosadašnjih rezultata i ostvarenih ciljeva u 2025. godini, kao i svega ostvarenog u zadnjih nekoliko godina, preliminarno su najavljeni novi ciljevi i aktivnosti u 2026. godini. Pored suradnje s domaćim i inozemnim vojnim postrojbama i instruktorima, cilj je i otvaranje prema javnosti u vidu niza zanimljivih i konceptualno, u borilačkom smislu, osmišljenih kampova prilagođenih i civilima. Uz veliku izbornu konvenciju predviđenu u Salzburgu u 2026. godini, naglašen je nastavak suradnje s američkim instruktorima pa će tako u Hrvatskoj kroz proljeće biti održan vojni boot kamp na Paklenici, kojeg će predvoditi instruktor Zoran Šinković, potom boot kamp na otoku Braču, kojeg će voditi instruktor Hrvoje Znaor s gostima iz SAD-a, a glavni borilački kamp bit će održan u Splitu od 5. do 7. lipnja 2026. godine, gdje se uz veliki odaziv klubova i trenera očekuju i posebni gosti iznenađenja.

Napose je naglašena važnost i zahvalnost što svi sudionici Combat Jitsu federacije dobar dio svojih aktivnosti tijekom kampa u Splitu usmjeravaju podršci i suradnji s udrugom Anđeli iz Splita, koja skrbi o djeci s najtežim poteškoćama u razvoju.

Marko Ančić i Hrvoje Znaor iz splitskog Uragana naglasili su da je cilj svake godine postaviti letvicu još više, na zadovoljstvo svih sudionika, a ako je suditi prema sadašnjim najavama, za očekivati je možda i nikad bolji odaziv posjetitelja, instruktora i gostiju sa svih strana svijeta. Ujedno, posebna zahvalnost upućena je gradonačelniku grada Splita g. Tomislavu Šuti, kao i dr. Krešimiru Čaljkušiću, na podršci u projektu i za sve što čine za udrugu Anđeli.