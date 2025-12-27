Kontroverzni bivši MMA borac uhićen zbog šverca droge

Božićne blagdane u Češkoj zasjenila je vijest o uhićenju umirovljene sportske zvijezde Karela Vémole (41). Bivši MMA borac i prvi Čeh u povijesti UFC-a priveden je pod teškim optužbama za organiziranje zločinačkog udruženja koje se bavilo međunarodnim švercom droge, piše Index.

Prema pisanju praškog dnevnika Mladá fronta DNES, uhićenje se odigralo poput scene iz akcijskog filma. Vémola se u utorak ujutro, dan uoči Badnjaka, svojim Mercedesom G klase vozio prema Pragu na stomatološki zahvat. No, vožnju uz Vltavu prekinuo je sivi kombi koji mu je prepriječio put. Iz njega su iskočili pripadnici Jedinice za brzo djelovanje i svladali ga u žestokom obračunu.

Vémola je potom odveden natrag u svoju luksuznu vilu, poznatu kao Vémoland, kako bi policija obavila pretres. Istovremeno, druga policijska ekipa upala je u kuću Antonína Becka, kontroverznog poduzetnika koji se smatra ključnom figurom u cijelom slučaju.

Međunarodni kriminal

Ova akcija kruna je istrage koja je trajala više od dvije godine, tijekom koje su policajci pratili i Vémolu i Becka. Nacionalni centar za borbu protiv droga (NPC) potvrdio je uhićenje tri osobe.

"Sva trojica muškaraca uhićenih danas optužena su navečer za posebno ozbiljnu organiziranu djelatnost s drogom na međunarodnoj razini", izjavila je glasnogovornica NPC-a Lucie Šmoldasová.

Precizirala je da je protiv svih pokrenut kazneni progon zbog nedozvoljene proizvodnje i rukovanja opojnim drogama. Zbog činjenice da se radi o organiziranoj skupini koja je djelovala u više zemalja, prijeti im kazna od najmanje deset, a maksimalno do 18 godina zatvora.

Problemi sa zakonom i u prošlosti

Vijest o uhićenju šokirala je češku javnost, s obzirom na Vémolinu iznimnu popularnost. Karijeru je započeo kao hrvač grčko-rimskim stilom, osvajajući nacionalne titule u mlađim uzrastima. Kasnije se preselio u Englesku, gdje je radio kao izbacivač i slučajno ušao u svijet slobodne borbe, privukavši pažnju promotora Alana Mortlocka.

Tijekom 20-godišnje karijere postao je prvi Čeh u prestižnom UFC-u, a njegove borbe u Češkoj pod okriljem Oktagon MMA asocijacije privlačile su i do 25 tisuća gledatelja. Karijeru je zaključio ljetos borbom protiv Attile Végha. Završio ju je s 38 pobjeda i 9 poraza. Njegov buran život, uključujući brak sa slovačkom manekenkom i bivšim Playboyevim modelom Lenkom Lelom Ceterovom s kojom ima dvoje djece, često je punio medijske stupce.

Ovo nije prvi put da se Vémola susreće s ozbiljnim optužbama. Prema pisanju britanskih medija, 2016. godine suočio se sa sudskim procesom zbog organizacije uzgoja marihuane na tri lokacije u Engleskoj. Tada se na sudu branio tvrdnjom da mu je marihuana bila potrebna za liječenje teških sportskih ozljeda te da mu uz godišnju zaradu od oko 120 tisuća funti nije trebala dodatna zarada od prodaje. Iako je priznao krivnju, izbjegao je zatvorsku kaznu, za razliku od nekih drugih optuženika u istom slučaju koji su dobili uvjetne kazne.