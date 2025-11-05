Konstituiran Savjet mladih Grada Splita

U Gradskoj upravi danas je održana konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Splita. Na sjednici su sudjelovali novoizabrani članovi Savjeta: Vedran Šurija, Rino Džanko, Megi Rautalin, Niki Krstičević, Karlo Milinković, Ema Borovina i Karmen Višić.

Sjednicu je otvorio i vodio Igor Stanišić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita, koji je do izbora predsjednika Savjeta obnašao dužnost predsjedavajućeg, objavio je Grad Split.

“Nadam se da ćete zadržati entuzijazam te da ćete i dalje biti aktivni i zainteresirani za probleme mladih koje predstavljate. Mi smo vam na raspolaganju za sva vaša pitanja i inicijative”, poručio je Stanišić.

Nakon glasovanja, za predsjednika Savjeta mladih izabran je Rino Džanko, dok je za potpredsjednicu izabrana Ema Borovina.

Tom prilikom Džanko je istaknuo kako će Savjet mladih biti mjesto dijaloga, suradnje i uvažavanja koje predstavlja sve mlade, bez obzira na razlike među njima.

Izabranim članovima i novom vodstvu čestitke je uputio i gradonačelnik Tomislav Šuta, zahvalivši im na spremnosti da se uključe u oblikovanje života grada te naglasivši važnost dijaloga između mladih i gradske uprave:

“Split treba vaše ideje i vašu energiju. Pitanjima mladih posvetit ćemo posebnu pažnju te vas pozivamo da zajedno s nama sudjelujete u razvoju projekata i inicijativa koje će unaprijediti kvalitetu života mladih u našem gradu. Želim vam uspješan početak i puno uspjeha u radu.”

Konstituiranjem Savjeta mladih započinje novi mandat savjetodavnog tijela koje promiče i zastupa prava, potrebe i interese mladih u Splitu, s ciljem jačanja njihova sudjelovanja u procesima donošenja odluka i razvoju lokalne zajednice.