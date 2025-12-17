Koncert za povijest: Adventski koncert Jedinstva i Praske u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu

U vremenu u kojem su putovanja postala dostupna gotovo svima, a Rim tek još jedna od brojnih točaka na karti europskih vikend-destinacija, doći u Vječni Grad više nije poseban pothvat. Obići Panteon, baciti novčić u Fontanu di Trevi, ući u baziliku sv. Petra ili, uz malo sreće, ugledati Svetog Oca – sve su to iskustva koja se danas podrazumijevaju.

No doći u Rim u godini Jubileja, katoličke Svete godine koja se slavi tek svakih 25 godina, i upravo tada u srcu tog povijesnog trenutka održati adventski koncert hrvatske tradicijske glazbe – to je već događaj koji nadilazi uobičajene okvire i ulazi u prostor povijesti.

Upravo zato vijest da je u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu, u nedjelju 14. prosinca, održan Adventski koncert Folklornog ansambla Jedinstvo – Split i Klape Praska iz Podstrane ne smije ostati tek kratka bilješka na marginama medijskog prostora. Bio je to, već se sada s punim pravom može reći, povijesni koncert – večer u kojoj su se susreli Rim, Jubilej i dalmatinska glazbena baština, te koja će svim nazočnima u ispunjenoj crkvi, a osobito za 43 mlada izvođača Jedinstva i Praske, ostati trajno upisana u sjećanje.

Program koncerta bio je posvećen pjesmama liturgijskog vremena adventa i Božića, s naglaskom na dalmatinsku glazbenu tradiciju, ali i na bogatstvo duhovne baštine drugih dijelova Hrvatske, stvarajući snažan glazbeni luk između domovine i Vječnog Grada.

Koncert je uslijedio nakon svečane svete mise koju je predvodio vlč. Fabijan Štedul, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije i član Zavoda sv. Jeronima. Liturgijsko pjevanje tijekom mise animirala je Klapa Praska, dok je uoči samog koncerta okupljene pozdravio rektor crkve i Zavoda sv. Jeronima Marko Đurin, istaknuvši važnost ovakvih susreta kulture, vjere i nacionalnog identiteta.

Uz brojne članove hrvatske rimske zajednice i velik broj hodočasnika, koncertu su nazočili i Tea Zupičić, otpravnica poslova Veleposlanstva Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, pročelnik za kulturu Splitsko-dalmatinske županije Željko Primorac, Francesca Leoncini u ime Grada Rima te predsjednik Folklornog ansambla Jedinstvo Emin Sarajlić.

Folklorni ansambl Jedinstvo i Klapa Praska upućuju iskrenu zahvalnost Gradu Splitu, Hrvatskoj turističkoj zajednici te svima koji su na bilo koji način pridonijeli realizaciji ovog projekta, a osobito mladoj splitskoj povjesničarki umjetnosti Anamariji Runtić, koja je bila spiritus movens cijelog ovog zahtjevnog, ali iznimno vrijednog pothvata.

Atmosferu ove jedinstvene večeri donosimo u fotogaleriji don Josipa Papka, dok su svoje dojmove u kratkim izjavama podijelili rektor crkve i Zavoda sv. Jeronima Marko Đurin te Tea Zupičić, otpravnica poslova Veleposlanstva Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici.