Koncert Glazbene škole Josipa Hatzea na Peristilu povodom Svjetskog dana učitelja

Povodom Svjetskog dana učitelja, u subotu 4. listopada 2025. godine s početkom u 10:30 sati, na Peristilu će se održati koncert u organizaciji Glazbene škole Josipa Hatzea.

Na pozornici pod otvorenim nebom nastupit će učenici i nastavnici škole. Publiku očekuje raznolik i bogat program, od glazbenih izvedbi do plesnih točaka, koje će pokazati široki raspon umjetničkih talenata mladih izvođača.

„Peristil je simbol grada, a glazba i ples najbolji su način da obilježimo dan posvećen učiteljima. Želja nam je pokazati što učenici mogu postići uz stručne mentore i predan rad,“ poručuju iz Glazbene škole Josipa Hatzea.

Koncert na Peristilu bit će prilika za uživanje u umjetničkoj energiji i entuzijazmu mladih glazbenika, a ujedno i zahvala učiteljima na njihovom doprinosu odgoju i obrazovanju novih generacija.

Ulaz je slobodan.