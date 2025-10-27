Koncept „izgubljenih paketa“ stiže u Split: Otvara se druga pop-up trgovina u Hrvatskoj

Nakon oduševljenja kupaca u Zagrebu, gdje su se misteriozni paketi rasprodali u samo nekoliko dana, popularni francuski koncept stiže i u Split! Start-up tvrtka King Colis svoju pop-up trgovinu ovog puta otvara na lokaciji City Center one Split, gdje će posjetitelji od ponedjeljka 3. studenog do nedjelje 9. studenog imati priliku sudjelovati u neobičnoj i uzbudljivoj avanturi. Moći će kupiti čak 10 tona izgubljenih paketa i udahnuti novi život dizajnerskoj obući i odjeći, kućanskim i tech uređajima, a – uz malo sreće – možda i zlatnoj poluzi ili Rolexu.

Trgovina će biti smještena na prvom katu shopping centra City Center One, a posjetitelji će moći birati između dvije kategorije paketa – standard i premium. Za standard pakete kupci će trebati izdvojiti 2,49 eura za 100 grama, dok je cijena premium paketa 2,99 eura za 100 grama. Pravila su jednostavna: kupci imaju deset minuta da odaberu svoje pakete, bez da ih otvaraju prije kupovine, a zatim kreće pravi trenutak istine i otkrivanje iznenađenja. Svi paketi prošli su carinsku kontrolu i ne sadrže ništa opasno ili ilegalno, a njihov sadržaj ostaje nepoznat – i kupcima i King Colisu.

“King Colis uvijek donosi dozu uzbuđenja i neizvjesnosti jer nikada ne znate što ćete otkriti. Naši su kupci diljem Europe pronalazili prava mala blaga - u Italiji rabljeni Rolex, u Francuskoj malu zlatnu polugu. Nakon velikog uspjeha u Zagrebu, koji je po posjećenosti prvog dana premašio gradove poput Pariza, Rima, Madrida, Beča, Amsterdama, Kopenhagena, Stockholma i Berlina, izuzetno smo uzbuđeni što naše misteriozne pakete dovodimo i u Split. Siguran sam da će i Splićani uživati u ovom jedinstvenom iskustvu punom adrenalina i iznenađenja”, izjavio je Killian Denis, izvršni direktor i suosnivač King Colisa.

Radno vrijeme pop-up trgovine je ponedjeljkom od 15 do 20 sati, a ostalim danima od 10 do 20 sati. Ulaz je slobodan za sve posjetitelje, a maloljetnici trebaju biti u pratnji odrasle osobe. Kako bi izbjegli čekanje u redu, zainteresirani mogu unaprijed rezervirati svoj fast pass putem službene web stranice.

Osim što donosi zabavu i novo shopping iskustvo, King Colis promiče i održiv način kupovine. Prekomjerna potrošnja golem je problem u cijelom svijetu, a svake godine milijuni paketa naručenih putem interneta izgube se zbog pogrešnih adresa ili neuspješnih dostava pa ih većina završi uništena. King Colis otkupljuje te pakete, sortira ih i prodaje, čime im daje novi život i pridonosi smanjenju otpada. Kupnjom misterioznih paketa posjetitelji tako sudjeluju u stvaranju pozitivnog ekološkog utjecaja.

Da je održivost temeljna vrijednost tvrtke King Colis potvrđuje i činjenica da su njihove trgovine 100 posto ekološke i napravljene od recikliranih materijala, a sve ostatke daju u dobrotvorne svrhe.

O tvrtki King Colis

Francuski start-up King Colis posvećen je borbi protiv otpada. Otkupljuje sve izgubljene e-commerce pakete i nudi ih po vrlo povoljnim cijenama putem svoje web stranice i u pop-up trgovinama. Paketi se prodaju u izvornom stanju, nitko ne zna što je unutra – a svako otvaranje donosi novo iznenađenje i novu avanturu! Više informacija dostupno je na www.king-colis.com/hr.