Brza cesta je konačno brza cesta!

Danas poslijepodne, oko 16:45 sati, na brzoj cesti DC1 u tunelu Klis Kosa dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila. Zbog sudara je promet u smjeru Dugopolja bio zaustavljen te su se na dionici stvarale duge kolone i gužve u oba smjera, što je izazvalo 'žarko crveno' na Google Traffic.

Nakon što su hitne službe uklonile vozila s kolnika, promet je normaliziran i cesta je ponovno otvorena oko 17:45 sati.

Valja napomenuti da su na toj dionici ceste u tijeku radovi.

Zbog početka izvanrednog održavanja cestovnih objekata na brzoj cesti DC1 Solin–Klis, vozači se od 19. siječnja 2026., mogu suočiti s prometnim usporavanjima i povremenim gužvama.

Do kada će trajati radovi?

Radovi na brzoj cesti DC1 Solin–Klis, prema informacijama Hrvatskih cesta, imaju rok izvođenja od 100 radnih dana.

Ako računamo radne dane bez vikenda i praznika, to bi okvirno trajalo oko 5 mjeseci, ali precizan završetak ovisi o napretku radova i vremenskim uvjetima.