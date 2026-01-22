Brza cesta je konačno brza cesta!

Danas poslijepodne, oko 16:45 sati, na brzoj cesti DC1 u tunelu Klis Kosa dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila. Zbog sudara je promet u smjeru Dugopolja bio zaustavljen te su se na dionici stvarale duge kolone i gužve u oba smjera, što je izazvalo 'žarko crveno' na Google Traffic.
Nakon što su hitne službe uklonile vozila s kolnika, promet je normaliziran i cesta je ponovno otvorena oko 17:45 sati.
Valja napomenuti da su na toj dionici ceste u tijeku radovi.
Zbog početka izvanrednog održavanja cestovnih objekata na brzoj cesti DC1 Solin–Klis, vozači se od 19. siječnja 2026., mogu suočiti s prometnim usporavanjima i povremenim gužvama.
Doznajemo što se radi na brzoj cesti Solin–Klis i koliko dugo će trajati radovi
Do kada će trajati radovi?
Radovi na brzoj cesti DC1 Solin–Klis, prema informacijama Hrvatskih cesta, imaju rok izvođenja od 100 radnih dana.
Ako računamo radne dane bez vikenda i praznika, to bi okvirno trajalo oko 5 mjeseci, ali precizan završetak ovisi o napretku radova i vremenskim uvjetima.