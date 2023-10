KONAČNO! Uskoro građevinska dozvola za luku Krilo

Nakon 10 godina od početka projekta, građevinska dozvola za izgradnju luke u Krilu Jesenicama, trebala bi biti izdana tijekom ovog tjedna, prenosi Radio Split.

Riječ je o rješavanju gorućeg problema vlasnika flote mini turističkih brodova kapaciteta do 36 putnika, a na kojima se zapošljava oko 3 tisuće mahom domicilnog stanovništva. O statusu ne samo obnove luke u Krilu, već i Bajnicama ravnatelj županijske Lučke uprave Domagoj Maroević kaže:

"Projektna dokumentacija je završena. Početkom petog mjeseca smo predali zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, a odjel koji izdaje građevinsku dozvolu je tražio neke preinake u samom glavnom projektu. To smo u međuvremenu razriješili i očekujemo svaki dan dobivanje građevinske dozvole, a tijekom desetog mjeseca i raspisivanje natječaja. Riječ je o rekonstrukciji i sanaciji postojeće luke u Krilu Jesenice čija je vrijednost radova nešto veća od 10 milijuna eura, a početkom iduće godine ili čak već i krajem ove, očekujemo početak radova. To je prva faza izgradnje ove dvije luke. Druga faza je izgradnja luke u Bajnicama koja bi trebala biti kapaciteta do 80 plovila dužih od 40 metara. Za taj dio luke u Bajnicama smo već izradili idejni project, a upravo je u tijeku izrada urbanističkog plana uređenja te luke. Očekujemo tijekom iduće godine, do sredine 2025., dobivanje dozvole za luku u Bajnicama."