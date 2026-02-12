KONAČNO KREĆE UREĐENJE PARKA NA BAČVICAMA: U planu potpuna rekonstrukcija od Šetališta Bačvice do Hatzeova perivoja

Nakon dugog razdoblja inicijativa, dopisa i apela prema gradskim službama, park uz Šetalište Bačvice uskoro bi trebao doživjeti sveobuhvatnu obnovu. Kako je objavio Gradski kotar Bačvice, projekt uređenja parka od Šetališta Bačvica do Hatzeova perivoja ulazi u završnu fazu pripreme.

Predstavnici kotara sutra će održati završni radni sastanak s čelnim ljudima tvrtke Parkovi i nasadi, na kojem će se definirati finalni detalji projekta, kao i dogovoriti početak te dinamika izvođenja radova.

Plan zahvata predviđa kompletnu rekonstrukciju parka na cijelom potezu, uključujući novi raspored staza, uklanjanje oštećenih i bolesnih stabala te sadnju zamjenskih primjeraka. Uredit će se i nova komunalna oprema, a predviđena je sadnja otpornijih biljnih vrsta prilagođenih mediteranskoj klimi.

Iz Gradskog kotara ističu kako cilj projekta nije samo estetsko unaprjeđenje prostora, već stvaranje sigurnog, funkcionalnog i dugoročno održivog perivoja. Park bi trebao postati ugodnije mjesto za šetnju, igru i odmor – kako za stanovnike tog dijela grada, tako i za brojne posjetitelje Bačvica.