KONAČNO IZVRSNE VIJESTI ZA SPLIĆANE! Idući tjedan počinje sanacija garaže u Smiljanićevoj

Nakon što je nedavno započela sanacija garaže Zagorski put, idućeg ponedjeljka, 18. rujna, kreće sanacija garaže Smiljanićeva u kotaru Bol. Riječ je o četvrtoj garaži koju tvrtka Split parking sanira, a izvođač radova je za obje garaže je tvrtka Madex d.o.o., izabrana u postupku javne nabave kao ekonomski najpovoljnija ponuda. Baš kao i kod Zagorskog puta, radovi će se i ovdje izvoditi fazno kako bi u svakom trenutku bilo moguće koristiti dio garaže za vrijeme radova na vlastitu odgovornost.

Kao i prilikom svake sanacije do sada, svi korisnici bit će oslobođeni plaćanja mjesečne naknade za korištenje garaže dok traju radovi. Da bi radovi sanacije tekli nesmetano i prema predviđenom planu, garažu će trebati isprazniti po segmentima. Za prvu fazu radova bit će potrebno isprazniti gornji dio etaže garaže, točnije etaže V, VI i VII. Mole se vlasnici vozila na tim etažama da to naprave najkasnije do ponedjeljka 18. rujna.

Split parking je, zajedno s Gradom Splitom, za cijelo vrijeme trajanja radova osigurao privremeno parkiralište u garaži na Brodarici, ulaz iz Ulice Mike Tripala, a parkirati se mogu na etaži -3. Ulaz u spomenutu garažu bit će moguć s postojećim karticama koje su korisnici koristili za ulaz u Smiljanićevu.

Garaža Smiljanićeva izgrađena je 1985. godine, a vrijednost radova iznosi 454.469,75 eura s PDV-om. Garaži staroj 38 godina ovim će se radovima produžiti životni vijek i omogućiti sigurno korištenje, a riječ je o 161 parkirnom mjestu i 17 mjesta za motore. Osim radova na sanaciji, koji većinom nisu vidljivi golim okom, garaža će se i vizualno urediti nakon grubih radova. Rok izvođenja je četiri mjeseca od dana kada radovi započnu. Iz Split parkinga zahvaljuju korisnicima na razumijevanju i strpljenju za vrijeme radova.

"Za sva pitanja i informacije vezano za ovu temu korisnici i stanari se mogu obratiti na sanacija.garaza@splitparking.hr ili na broj telefona 021/644 711 (radnim danom od 8:30 do 14:30)", poručuju iz Split parkinga.