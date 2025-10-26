"Konačno i Stojke da stane na ludi kamen": Oženio se MC Stojan, identitet odabranice nije otkrio

Oženio se srpski pjevač Marko Stojković (42), poznatiji pod umjetničkim imenom MC Stojan. Vijest je otkrio na svom Instagram profilu, gdje je objavio niz fotografija sa svog intimnog vjenčanja, iznenadivši brojne obožavatelje.

Na objavljenim fotografijama vidi se kako Stojan i njegova izabranica, čiji identitet nije otkrio, razmjenjuju prstenje na građanskom vjenčanju. Mlada je nosila kratku bijelu haljinu s otvorenim leđima, dok je pjevač odabrao klasično crno odijelo, piše Index.

MC Stojan nije skrivao emocije – na jednoj od fotografija drži suprugu u naručju, a oboje su nasmijani i vidno sretni. U opisu objave kratko je napisao: "Konačno i Stojke da stane na ludi kamen."

Njegovi kolege s estrade i brojni obožavatelji odmah su mu uputili čestitke i poruke podrške, a komentari su se brzo počeli nizati ispod objave.

Tko je MC Stojan?

Marko Stojković na glazbenoj se sceni pojavio 2005. godine pjesmom Bičuj me, kojom je privukao pažnju javnosti. Jedan od njegovih najvećih hitova je La Miami iz 2018., koji je do danas prikupio više od 157 milijuna pregleda na YouTubeu.

Njegova glazba redovito zauzima visoka mjesta na hrvatskim trending listama, a MC Stojana podjednako prate obožavatelji iz Hrvatske i Srbije. Tijekom karijere ostvario je suradnje s poznatim regionalnim izvođačima, među kojima su grupa Hurricane, Sandra Afrika, Aca Lukas i pokojna Ksenija Pajčin.

Zanimljivo je i da je krajem 2023. godine gostovao na dva koncerta Aleksandre Prijović u zagrebačkoj Areni, gdje je publika njegove nastupe dočekala s oduševljenjem.

Više puta privođen u Hrvatskoj

U lipnju prošle godine MC Stojan je priveden na graničnom prijelazu Bajakovo. Bio je to njegov treći susret s hrvatskom policijom - prvi put je priveden u Makarskoj 2017. godine zbog sudjelovanja u tučnjavi, a ponovno na Bajakovu u travnju 2024.

Prema policijskom izvješću, pjevač je u lipanjskom slučaju priveden zbog prekoračenja brzine, što je utvrđeno nadzornom kamerom. Nakon provjere, pušten je na izlazu iz Hrvatske.

Iako je često u medijima zbog svojih pjesama i energičnih nastupa, MC Stojan ne krije ni sklonost luksuzu, što pokazuje i na društvenim mrežama, od skupocjenih automobila do dizajnerskih komada odjeće.