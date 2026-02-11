Komunikacijski stručnjak o Milanoviću: 'Reći ću vam što je ključno ispitati'

Ne zabrinjava nas eventualni izlazak Milanovića na parlamentarne izbore, poručuju u HDZ-u nakon nagađanja o budućem angažmanu Zorana Milanovića.

Dodaju da su ga ionako već pobijedili, a informacije o ambicijama aktualnog predsjednika s Pantovčaka ne potvrđuju ali ni demantiraju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prije dvije godine, predsjednik Zoran Milanović, potpuno neočekivano ovim je riječima najavio da je SDP-ov kandidat za premijera: „Došlo je vrijeme, kako bi rekli moji preci u splitskoj zagori, da se konji sedlaju“.

A da bi navodno mogao ponovno sedlati konje na idućim parlamentarnim izborima, ali ovoga puta, s nezavisnom listom, ovako komentiraju HDZ-ovci: „Prošli put se pojavio i HDZ je uvjerljivo pobijedio. Već smo jednom imali tu situaciju. Pročitao sam taj tekst, a onda su krenule spekulacije. Meni je to razina trača. Mislim da jedino gdje trebate postaviti to pitanje je razina Pantovčaka“, kaže predsjednik sabora Gordan Jandroković.

Poznavajući njega sve je moguće, kaže pak HDZ-ov koalicijski partner i predsjednik DP-a, Ivan Penava: „U sferi smo nagađanja i dok čovjek ne izađe s tim u javnost ne želim dodavati dodatne tenzije i promišljanja, jer nisu utemeljene ni na čemu nego kuloarskim pričama“.

U SDP-u i Možemo pred kamere nisu htjeli, jer, kako kažu, tračeve ne komentiraju. Uz Milanovića su na prošlim izborima stale i manje stranke s ljevice i centra. Dalija Orešković to bi učinila opet, iako o novoj kandidaturi za premijera kaže da ne zna ništa. „Ukoliko Milanović odluči ovoga puta odsedlati konja i uzjašiti ga, dapače, neka ga. Ali moramo ovog puta progovarati o tome kako ćemo ustrojiti državu. Ako već spominjemo treću republiku, što to znači za kroj izbornih jedinica, što to znači za izborni sustav, što to znači za neovisnost pravosuđa, itd.“, objašnjava Orešković.

Da se radi o lošoj ideji koja će nanijeti štetu SDP-u i Možemo smatra bivša SDP-ovka, Željka Antunović. Jer te stranke, kaže, moraju same pronaći put do birača pa Antunović dodaje: „Zoran Milanović je svoje odradio. On je politički potrošen, bez obzira na to što ima nepobitnu popularnost. Ali i drugi su je predsjednici imali, ali se onda pokazalo da to nije garancija na nekim drugim izborima“.

Do redovnih izbora je dvije i pol godine pa su za komunikacijskog stručnjaka Krešimira Macana ovo probni baloni. Ključno je ispitati, kaže, može li Milanović uzeti glasove na desnom centru.

„Tipa Plenković će otići skroz desno, podržavat će Thompsona. E sad normalna desnica će glasat za Milanovića jer on gradi simpatije na desnici. Ali će nužno pojesti nešto na lijevom centru gdje je SDP. Mislim da ove glasine najviše štete Siniši Hajdašu Dončiću“, kaže Macan za RTL.