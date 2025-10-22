Komponenta koja košta 20 centi uzdrmat će autoindustriju

Nizozemska vlada otvara izravne pregovore s Pekingom o sudbini Nexperije, kineskog proizvođača čipova u središtu rastuće diplomatske borbe koja potresa globalnu proizvodnju automobila. Sukob je započeo kada je nizozemska vlada 30. rujna preuzela kontrolu nad Nexperiom NV, ključnim dobavljačem čipova koji se koriste u automobilima, što je izazvalo kinesku odmazdu – zabranu izvoza gotovih proizvoda tvrtke. Dvije strane sada se nadmudruju, a veliki proizvođači automobila, od Volkswagena do BYD-a, strepe od ishoda. Svi, naime, koriste čipove te tvrtke.

Vincent Karremans, nizozemski ministar gospodarstva, rekao je da Kinezi imaju dojam da se Nizozemci udružuju s Amerikancima, ali je inzistirao da je intervencija bila usmjerena na zaštitu europske tehnologije, a ne na politiku. Karremans je objasnio da je potez imao cilj spriječiti Zhanga Xuezhenga, bivšeg kineskog izvršnog direktora Nexperije, da prenese poslovanje i intelektualno vlasništvo izvan Europe.

– O tome se raspravlja na najvišoj razini – rekao je Karremans tijekom intervjua u nizozemskoj TV emisiji Buitenhof, potvrđujući da su nizozemski diplomati u stalnom kontaktu sa svojim kineskim kolegama dok se razgovori intenziviraju.

Borba oko Nexperije uznemirila je proizvođače automobila jer čipovi te tvrtke nisu sofisticirani, ali se masovno proizvode. Uglavnom dolaze iz tvornice u Hamburgu u Njemačkoj, prije nego što se šalju u Kinu na pakiranje i distribuciju u svijetu, piše HAK Revija.

Nexperia, koja je 2024. godine ostvarila profit od 331 milijun dolara, jedna je od najvrjednijih imovina (kineske) tvrtke Wingtech Technology i proizvodi standardne čipove i analogne čipove o kojima ovisi svaki automobil na cesti, od jednostavnih senzora do upravljačkih jedinica. Uz Volkswagen i druge europske proizvođače, kineski proizvođači automobila također se uvelike oslanjaju na Nexperijinu proizvodnju, stvarajući pritisak na obje vlade da pronađu kompromis prije nego što se kriza produži. U međuvremenu, Nexperia China se odmetnula. Tijekom vikenda, njezina uprava poslala je pismo zaposlenicima, rekavši im da slijede lokalne naredbe zapovjedi i ignoriraju upute nizozemskog sjedišta. Direktiva se odnosi na Nexperijinu tvornicu u kojoj se čipovi pakiraju, a nalazi se u Dongguanu. Ona distribuira oko 70 posto godišnje proizvodnje tvrtke. Pobuna slijedi nakon nizozemske odluke da smijeni Zhang Xuezhenga s dužnosti i preuzme kontrolu nad upravljanjem, korak koji je opravdan razlozima nacionalne sigurnosti. Ta je odluka navela kinesko Ministarstvo trgovine 4. listopada da uvede nova izvozna ograničenja kineskoj podružnici Nexperie i njezinim podizvođačima, piše Mitrade.

Čipovi te tvrtke se nalaze svugdje u vozilu. Koštaju oko 0,20 eura ili 20 centi. Nalaze se u električnom sustavu vozila, u pogonu, u infotainmentu i u sustavima aktivne sigurnosti. U osobnim automobilima nalazi se 300 do 500 tih komponenti. Električni automobili su jednako pogođeni kao i benzinci, dizelaši…

Ovo je još jedan primjer kako se ovisnost Europe o Kini i većim profitnim maržama može okrenuti i smjeru koji nije ugodan…