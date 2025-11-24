KOMENTARI POD POVEĆALOM Šuta prijavio Puljka zbog proračuna i garaža. Je li Split upao u rupu od 41 milijun eura? Evo što kažu Urlić, Stričević i Matijević

Dalmacija Danas u rubrici "Komentari pod povećalom" svaki tjedan odabire jednu od najaktualnijih tema iz proteklih dana u Splitu i okolici, a na nju reagiraju trojica političara svojim komentarima. Njihovi odgovori pokazuju kako razmišljaju o važnim društvenim pitanjima, a na kraju članka čeka vas i anketa: čiji je komentar, po vašem mišljenju, najbolji?

"Komentari pod povećalom" donose pregled različitih stavova, propituju političke odluke i otvaraju prostor da i vaš glas bude dio rasprave.

Naime, aktualni splitski gradonačelnik Tomislav Šuta 14. studenog obratio se Ministarstvu financija RH podnijevši prijavu protiv bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka. Šuta u prijavi izražava sumnju da je došlo do kršenja Zakona o proračunu, odnosno da su zanemarene zakonske obveze vezane uz osiguravanje novca za važne gradske projekte.

Kako tvrde izvori bliski Šuti i splitskom HDZ-u, Puljkova je administracija preuzela obveze vrijedne ukupno 41,2 milijuna eura, i to bez pokrića u gradskom proračunu. Pritom se najveći dio tog iznosa – 23,9 milijuna eura – odnosi na ugovore za gradnju triju javnih garaža na Sućidru, Ravnim njivama i Trsteniku, za koje, navode isti izvori, nisu osigurani financijski izvori, odnosno kreditna sredstva.

Kako bismo čuli različite poglede na ovu temu, ovaj smo tjedan za mišljenje pitali splitske političare: Branimira Urlića, predsjednika stranke Direkt, Bruna Stričevića, vijećnika HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Splita te Magdalenu Matijević, gradsku vijećnicu iz redova Centra.

Branimir Urlić, predsjednik stranke Direkt:

- Građani Splita ponovno svjedoče političkim previranjima između bivše i sadašnje gradske uprave, što u konačnici ne doprinosi rješavanju konkretnih problema našeg grada. Ostaje nejasno zašto sadašnja gradska administracija nije ranije poduzela odgovarajuće pravne korake, umjesto da se javnost tjednima izlaže ponavljanju istih optužbi, bez da se nude rješenja nastale situacije u kojoj vladajući nisu u stanju osigurati većinu za potreban rebalans proračuna. Nije tajna da je prethodna gradska uprava imala značajnih poteškoća u planiranju proračuna, što je rezultiralo višekratnim rebalansima tijekom gotovo svake proračunske godine. Činjenica da za već započete projekte, uključujući izgradnju garaža, u ovogodišnjem proračunu nisu osigurali potrebna sredstva, unatoč tome što je hodogram izvedbe bio poznat i predvidiv, ukazuje na potpuno neodgovoran pristup planiranju javnih investicija, koji je teško ičim opravdati osim bahatim vjerovanjem da će dobiti još jedan mandat. Posebno zabrinjavaju izjave djelatnika gradske uprave koji tvrde da su bili upućivani na postupanje suprotno zakonu. Ako su takve tvrdnje točne, otvara se pitanje i njihove osobne odgovornosti. U profesionalnom i javnom sektoru ne može se opravdavati nezakonito djelovanje isključivo pozivanjem na "zapovjednu odgovornost". Svaki službenik ima obvezu postupati u skladu sa zakonom, bez obzira na upute nadređenih. Unatoč navedenim problemima, ohrabruje vijest da će Vlada Republike Hrvatske Gradu Splitu prepustiti hotel na Duilovu te da se očekuje da će Gradsko vijeće podržati prenamjenu zone u prostor namijenjen izgradnji domova za starije osobe. To su potrebni i dugoročno korisni projekti koji mogu doprinijeti podizanju kvalitete života građana Splita.

Bruno Stričević, vijećnik HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Splita:

- Prijava koju je gradonačelnik Šuta podnio Ministarstvu financija ozbiljan je potez koji se nije dogodio preko noći. Riječ je o sumnji u nenamjensko trošenje i preuzimanje obveza u iznosima koji se mjere desecima milijuna eura, bez da su za to bila osigurana sredstva. To nisu sitnice, nego potencijalno najveći financijski propust jedne gradske administracije u posljednjih deset godina. Ono što je posebno zabrinjavajuće jest činjenica da se radi o projektima i ugovorima koje bivša gradska uprava nije imala čime financirati, već su se obveze financirale iz likvidnih sredstava, a budući izvori financiranja nisu bili osigurani. S druge strane, plaće zaposlenicima Prometa i ustanova u kulturi nisu bile predviđene proračunom. Takav pristup ne samo da je neodgovoran, nego dugoročno ugrožava stabilnost gradskih financija i sve što ovisi o njima – od velikih projekata do redovnih usluga građanima. Gradonačelnik Šuta je u startu dao priliku da se nepravilnosti riješe političkim dogovorom i kroz rebalans, ali kad to nije bilo moguće, logičan slijed bio je pokrenuti postupke pred nadležnim institucijama. To je jedini ispravan i odgovoran put. Ako smo ozbiljan grad, onda se s milijunima eura ne može igrati niti ih sakrivati iza optimističkih planova o izborima. Vrijeme je da se svim građanima, ali i Gradskom vijeću, jasno kaže što se događalo, zašto i kolike će biti posljedice.

Magdalena Matijević, vijećnica Centra u Gradskom vijeću Grada Splita:

- U bacanju blata i medijskom linču na vijećnike Centra i bivšu gradsku vlast, aktualna većina nehotice je priznala činjenicu da je bivša vlast realizirala kapitalne projekte koje smo čekali desetljećima, da bi ti projekti sada postali predmetom političke manipulacije. Tako vladajući problematiziraju financiranje garaža, za koje smo mi osigurali sredstva i povlačili ih onda kad je to bilo potrebno i optimalno. Na takav način je financiran Žnjan - dok smo mjesecima čekali suglasnost Vlade za povlačenje sredstava EIB-a, projekt je plaćen pozajmicom Grada, koja je kasnije vraćena. Imali smo stabilnu većinu i zajednički cilj: interes grada. Sadašnjoj većini cilj su osobni interesi, koji su izgleda međusobno sukobljeni. Istina, proračun je bio ambiciozan, jer naš grad zaslužuje ambicije, koje su desetljećima nedostajale. Sada aktualna gradska vlast medijima i javnosti pokušava podvaliti sumanutu priču o kršenju zakona. Trenutačna situacija me ne iznenađuje. Kada su se kolege iz vladajuće većine hvalili da su rebalansom osigurali besplatne mjere, bilo nam je jasno da zagrabili u sredstva namijenjena upravo garažama, odnosno rati kredita i dijelu učešća Grada. Paradoksalno je da se hvale da su rebalansom osigurali sredstva za besplatne autobuse, a dva mjeseca kasnije krive bivšu vlast jer nisu osigurana sredstva za plaće vozačima tih istih autobusa. Osim takve proračunske matematike, nelogična je i opasna i njihova retorika. Ne pamtim da je ikad jedna vlast toliko napadala prethodnike i oporbu. Apsurdno je da nas napadaju više iz pozicije vlasti nego dok su bili oporba. Politički pritisci i pozivanje članova Centra da se povuku iz politike skandalozno je i nedemokratski i navodi me na zaključak da se gradonačelnik koji nema stabilnu većinu osjeća ugroženo. Politički protivnici se pobjeđuju na izborima, a ne pritiscima i progonima i jedini demokratski način da se ova kriza riješi, ali i jedino što bi bilo pošteno prema građanima su novi izbori. Kakva god ona bila, volju građana svi bi trebali poštovati, samo ostaje pitanje ima li gradonačelnik hrabrosti za nove izbore?

Čiji vam se odgovor najviše sviđa? Branimira Urlića

Bruna Stričevića

Magdalene Matijević