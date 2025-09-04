Komedija "Dođi gola na večeru" oduševila prepunu Venerandu u Hvaru

Najmlađi ljubitelji kazališta uživali su u prekrasnoj predstavi za djecu "Šumica" u Hvarskom kazalištu dok je večer završila spektakularnom izvedbom komedije "Dođi gola na večeru".

HNK Šibenik ovom je komedijom ostvario izvanredan uspjeh u čitavoj Hrvatskoj, a ništa manje veličanstveno nije bilo ni sinoć na prekrasnoj hvarskoj Venerandi gdje su uz Hvarane i njihove goste publiku činili žitelji čitavog otoka Hvara.

Više od dva i pol sata glumački ansambl HNK Šibenik publiku je držao prikovanu za stolce. Dobrog raspoloženja i smijeha do suza nije ni ovaj put nedostajalo te su glumci zasluženo ispraćeni ovacijama.

"Večerašnja izvedba predstave „Dođi gola na večeru“ donijela je u Hvar večer ispunjenu smijehom i odličnom atmosferom. Posebno nam je drago što se prijateljstvo HNK Šibenik i hvarske publike, započeto prošle godine, nastavilo i ove sezone, a veseli nas i što su Hvarani i njihovi gosti za ovakav kulturno-zabavni program na početku završetka sezone pronašli vrijeme i ispunili Venerandu, najljepšu otvorenu pozornicu u Dalmaciji.

Turistička zajednica Grada Hvara zahvaljuje i partnerima JU Hvar 1612 i B Glad produkciji te se veselimo suradnji i tijekom zime, na radost i smijeh hvarske publike.", kazala je Iva Belaj Šantić, direktorica TZ grada Hvara.

"Ako postoji ljepota u suradnji i gostoprimstvu koje neko kazalište može doživjeti, HNK u Šibeniku to doživljava u gradu Hvaru.

Od prijema publike do organizatora. Ovo su drugi dani naše kuće na Hvaru u organizaciji TZ grada Hvara i nadam se da smo uspjeli zadovoljiti ukuse djece i odraslih s našim programom.

Do susreta na 3. danima HNK Šibenik u Hvaru veliki pozdrav publici na škoju", kazao je Jakov Bilić, ravnatelj HNK Šibenik.