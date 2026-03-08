Kombinacija kave i ove namirnice smrt je za želudac: Ako ih konzumirate zajedno, osjetit ćete strašne posljedice

Ispijanje kave mnogima je jedan od omiljenih jutarnjih rituala. Mnogi su liječnici proučavali djelovanje kofeina na tijelo, a njihova mišljenja su različita. Ipak, većina ih se slaže u jednom, a to je način konzumacije kave.

Naime, smatra se da ako se kava pravilno konzumira, ne može biti štetna i obrnuto. Gastroenterologinja i nutricionistica Nuria Dianova otkrila je s kojim namirnicama se kava ne slaže.

'Najgora kombinacija je kava s čokoladom ili alkoholom', kaže Nuria.

S obzirom na to da kava s čokoladom, kao i alkoholom, pomaže opuštanju donjeg ezofagealnog sfinktera, rezultat je žgaravica, peckanje i vraćanje želučanog sadržaja u jednjak.

Čak i ako ne osjećate nelagodu, s vremenom se mogu pojaviti znakovi upale jednjaka, upozorava Dianova. Također, gastroenterolog ne preporučuje ispijanje kave na prazan želudac.

Neko vrijeme nakon espressa, Dianova preporučuje da svakako popijete čašu vode kako biste nadoknadili tekućinu u organizmu jer kava ima diuretski učinak, piše Story.