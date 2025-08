Kolone na granici i autocestama

Promet je pojačan u smjeru mora i unutrašnjosti, a zbog srne na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice promet se vodi po dvije prometne trake, izvijestio je u petak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, gradskim cestama i obilaznicama, većini graničnih prijelaza, prilazima turističkim središtima te u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići pred naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru Dubrovnika.

Na A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko jednog kilometra. Na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je oko četiri kilometra.

Na A3 Bregana-Lipovac između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane vozi se usporeno uz povremene zastoje.

Ispred graničnog prijelaza Bajakovo kolona teretnih i osobnih vozila duga je oko 10 kilometara.

Trajekti i katamarani plove prema plovidbenom redu.

U petak, 1. kolovoza uvodi se dodatna linija 9404 Zadar - Rivanj - Sestrunj - Zverinac - Božava - Brbinj s polaskom iz luke Brbinj u 18,25 te iz luke Zadar u 20 sati.

Trajekt Hanibal Lucić na liniji 831 Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, u nedjelju 3. kolovoza održavat će liniju kao radnim danom s dva polazno-povratna putovanja, izvršit će se i dodatno polazno-povratno putovanje odmah nakon iskrcaja putnika i vozila u luci Suđurađ.

Zbog praznika Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza i uobičajenih ljetnih zabrana za teretna vozila, ograničenja za teretna motorna vozila iznad 7,5 tona bit će u subotu, 2. kolovoza od 4 do 14 sati, nedjelju, 3. kolovoza od 12 do 23 sata, ponedjeljak, 4. kolovoza od 15 do do 23 sata i utorak, 5. kolovoza od 14 do 23 sata.

Na dan koncerta Marka Perkovića Thompsona u Sinju, 4. kolovoza, HAK upućuje posjetitelje da izbjegavaju državnu cestu DC1 i koriste dostupne županijske i lokalne ceste iz smjera Trilja, Otoka i Obrovca Sinjskog u smjeru mjesta koncerta i parkirališnih zona (Aerodrom Sinj i okolni prostori); Najveće gužve očekuju se od 13 do 20 sati (dolazak posjetitelja) i od 23 do 3 sata (odlazak posjetitelja).