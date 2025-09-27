KOLINGER NAKON PORAZA: Hajduk je zasluženo pobijedio

Hajduk je danas s početkom od 18:45 igrao protiv Lokomotive na Poljudu u utakmici 8. kola SuperSport HNL. Kao pobjednik ovog dvoboja izišao je Hajduk koji je slavio rezultatom 2:0 odnosno golom i prvijencem Rebića nakon ubačaja Livaje i golom Kalika iz 85. minute nakon ubačaja Karačića.

Komentar je utakmice dao igrač Lokomotive Denis Kolinger: „Došli smo s optimizmom nakon pet utakmica bez poraza, ali nismo odigrali na pravi način prvo poluvrijeme, Hajduk je bio dominantniji. Kada vratim film unazad, imali smo i mi svoje neke situacije, ali Hajduk je zasluženo pobijedio.“

Niste imali pravih prilika do kraja utakmice?

- Da, stajali smo visoko, mogli smo imati bolji zadnji pas, ali glave gore. Imamo novu utakmicu za tjedan dana.

O Hajduku?

- Mislim da su se i oni zbog pritiska za pobjedu malo povukli, ali imaju brze igrače, Kalik je to iskoristio, mi smo stajali visoko, a Hajduk je zasluženo pobijedio.

Ciljevi Lokomotive?

- Ne bih o tome, tek je početak sezone, ima puno utakmica za igrati. Idemo korak po korak i vidjeti gdje će nas to dovesti.