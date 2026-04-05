Koliko zarađuju radnici na benzinskim? Ovaj oglas iz Splita mogao bi vas iznenaditi

Tvrtka „Horeca posao“, koja se bavi posredovanjem pri zapošljavanju, raspisala je oglas za radna mjesta na benzinskim postajama. Traže se djelatnici za područje Splita i Dalmacije, ali i za druge dijelove Hrvatske.
Zaposlenje se nudi na određeno vrijeme, uz mogućnost brzog početka rada, praktički odmah nakon odabira kandidata.
Prema oglasu, plaća se kreće između 1300 i 1400 eura neto mjesečno. Radno vrijeme organizirano je kroz pet radnih dana u tjednu, dok se prekovremeni sati i rad nedjeljom dodatno honoriraju. Poslodavac ističe i stabilne uvjete rada te ugodno radno okruženje.
Od kandidata se očekuje završena srednja škola, dok je osnovno poznavanje rada na računalu prednost. Uz to, traže se odgovorne i pouzdane osobe sklone timskom radu, kao i kandidati koji su motivirani za učenje i profesionalni razvoj.