Koliko vode zaista treba popiti dnevno? Stručnjaci imajuu jasan odgovor

Piti dovoljno vode jedna je od najjednostavnijih, ali i najvažnijih navika za očuvanje zdravlja. No, točna količina koju treba unijeti često izaziva zbunjenost. Dok neki preporučuju osam čaša dnevno, drugi savjetuju piti onoliko koliko tijelo traži, a postoje i formule koje uključuju tjelesnu masu.

Dijetetičari su za portal Eating Well otkrili zašto je pravilna hidracija važna za funkcioniranje organizma te objasnili koliko bismo vode zapravo trebali popiti svaki dan.

Koliko vode treba piti dnevno?

Kada je riječ o točnom dnevnom unosu vode, on ovisi o više čimbenika: spolu, dobi, razini fizičke aktivnosti, zdravstvenom stanju te uvjetima okoline (klima, nadmorska visina). Prema smjernicama Nacionalne akademije znanosti SAD-a žene bi trebale unositi oko 2.7 litara tekućine dnevno ili oko 11.5 čaša, dok je kod muškaraca to 3.7 litara tekućine ili 15.5 čaša, prenosi Eating Well.

Ove vrijednosti uključuju svu tekućinu, ne samo vodu, već i ostala pića te vodu iz hrane, osobito voća i povrća, koje čine približno 20 posto dnevnog unosa tekućine, prenosi Index.

Kako objašnjavaju dijetetičari: "Za većinu ljudi dobar cilj je osam do deset čaša vode dnevno, ali potrebe mogu varirati, osobito kod fizički aktivnih osoba ili onih koje žive u toplim krajevima". Tijekom intenzivne tjelovježbe tijelo može izgubiti jednu do tri litre tekućine na sat, zato sportaši i vrlo aktivne osobe trebaju dodatno paziti na unos.

Ako niste sigurni unosite li dovoljno tekućine, najbolji pokazatelji su žeđ i boja urina, tvrde dijetetičari za Eating Well. Tamnožuta boja urina može značiti dehidraciju. U ovom slučaju možete si pomoći i različitim aplikacijama koje prate unos vode, ali najvažnije je ipak osluškivati vlastite potrebe.

Zašto je svakodnevna hidracija važna?

Voda je ključna za gotovo sve tjelesne funkcije, od mozga do probave. Redovit unos vode može značajno utjecati na energiju, raspoloženje i zdravlje kože, a uz redovito pijenje tekućine povezuju se i ove dobrobiti:

Poboljšava fizičku izvedbu: Tijekom aktivnosti gubimo tekućinu znojenjem. Čak i blaga dehidracija može uzrokovati umor, pad izdržljivosti i poteškoće s regulacijom tjelesne temperature.

Podržava rad mozga: Mozak je vrlo osjetljiv na razinu hidratacije. Istraživanja pokazuju da i blaga dehidracija može utjecati na koncentraciju, pamćenje i raspoloženje.

Pomaže probavi: Voda pomaže u razgradnji hrane, apsorpciji hranjivih tvari i sprječava zatvor.

Poboljšava izgled kože: Osim unutarnjih koristi, voda pozitivno djeluje i na vanjski izgled. Hidrirana koža je elastičnija, svježija i manje sklona suhoći i iritacijama.