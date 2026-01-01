Koliko se dugo može jesti sarma? Mnogi je jedu i tjedan dana, evo koliko je sigurno

Sarma se ovih dana našla na mnogim stolovima. To je jedno od onih jela koja se tradicionalno kuhaju u velikim loncima, dijele s obitelji i prijateljima, i na kraju neminovno završe u hladnjaku i za drugi dan. A dobro je poznata i ona izreka da je sarma najbolja tek drugi ili treći dan. Mnogi je namjerno "čuvaju", jer tada, kažu, postaje najfinija.

U tome ima istine. Naime, sarma je jelo koje se dugo kuha, a nakon što odstoji, okusi se dodatno prožmu. Meso, riža, kupus i začini sjedine se u cjelinu, pa okus postane puniji i izraženiji. Upravo zato mnogi uživaju u sarmi danima nakon blagdana - podgrije se lonac, kuća ponovno zamiriše i čini se kao da je svježe kuhano.

No, koliko je to zapravo sigurno? Koliko dugo sarma može stajati u hladnjaku i do kada je možemo bez brige jesti?

Kako pravilno čuvati sarmu?

Da bi sarma bila sigurna za jelo i nakon nekoliko dana, važno je pravilno je čuvati. Čim se ohladi, treba je spremiti u hladnjak i držati je u posudi s poklopcem. Hladnjak treba biti na temperaturi od oko 4 °C ili nižoj, a prije jela uvijek je treba dobro podgrijati, da bude potpuno vruća i iznutra.

Koliko dugo sarma može stajati u hladnjaku?

Opće je pravilo za termički obrađenu hranu da u hladnjaku može sigurno stajati 3 do 4 dana, i to vrijedi i za sarmu. Mnogi će priznati da je jedu i peti ili šesti dan, i u praksi često prođe bez problema, ali to je više stvar navike nego preporuka stručnjaka.

Ako znate da ste skuhali previše i nećete je pojesti u tom roku, tada je najbolje dio sarme zamrznuti. Sarma se odlično zamrzava i može stajati u zamrzivaču nekoliko mjeseci, bez većeg gubitka okusa i kvalitete, piše Index.