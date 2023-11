KOLIKO KOŠTA STUDENTSKI ŽIVOT? Trošak studiranja u Hrvatskoj porastao za 22 posto

Na okruglom stolu Kluba zastupnika SDP-a pod nazivom "Studentski standard u Hrvatskoj" predstavljeni su preliminarni rezultati Eurostudent istraživanja na 8.000 studenata u Hrvatskoj. U posljednjih nekoliko godina tako je cijena u stanovima porasla za gotovo 50 posto, prehrana je poskupjela za 40 posto, a ukupni semestralni trošak narastao je za 22,1 posto. Tako studenti, u prosjeku, na smještaj troše više od 7.000 kuna, a na hranu nešto više od 6.000 kuna.

Povodom Međunarodnog dana studenata Klub zastupnika SDP-a na inicijativu Foruma mladih SDP-a održao je okrugli stol u Hrvatskom saboru pod nazivom “Studentski standard u Hrvatskoj”. Ivan Rimac, voditelj nacionalnog istraživanja Eurostudent za Hrvatsku, predstavio je preliminarne rezultate osmog ciklusa tog istraživanja, piše Srednja.hr.

“Ukupni semestralni trošak porastao je sa 16.500 kuna na 20.200 kuna”

U njemu je sudjelovalo 8.000 studenata koji su ankete rješavali u proljeće i ljeto 2022. godine. Rimac je istaknuo da je od posljednjeg ciklusa istraživanja, koje je trajalo od lipnja 2018. godine do lipnja 2021. godine, cijena stanova porasla za gotovo 50 posto, a prehrana za 40 posto. Na smještaj studenti izdvajaju oko 7.000 kuna mjesečno, a na prehranu odlazi nešto više od 6.000 kuna.

“Ukupni semestralni trošak porastao je sa 16.500 kuna na 20.200 kuna, što je rast od 22,1 posto. Prosječno studiranje traje od sedam do devet godina, povećava se broj studenata na sveučilištima, a smanjuje na veleučilištima i u visokim školama. Zagreb ima 40 do 45 posto ukupne populacije studenata i to se nije promijenilo”, kazao je Rimac.

Nastavio je da je vidljiv pad od sedam posto smještaja studenata u iznajmljenim stanovima, a rast od četiri do pet posto za smještaj u roditeljskom domu. To pokazuje manju mobilnost studenata pri odabiru visokog učilišta, kazao je Rimac, jer su troškovi stanovanja visoki pa studenti učilišta biraju sukladno ekonomskim kriterijima. Trošak studiranja i dalje najviše financiraju roditelji.

Jerko Šarić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, istaknuo je da bi povećanje minimalne studentske satnice koja će od 1. siječnja biti 5,25 eura po satu moglo otvoriti nove probleme. Naime, smatra da bi ovim povećanjem studenti mogli postati neisplativa radna snaga, piše Srednja.hr.

“Jer povećanje od 20 posto znači da poslodavci plaćaju 20 posto više i još proviziju za studentski centar. Jeftinije je imati stranu radnu snagu”, istaknuo je Šarić.

Ivona Josipović, predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, istaknula je problem kako je u Zagrebu bez studentskog doma ostalo 3.000 studenata. Smatra da nedostaje i kvalitetne komunikacije.

“Na natječaj SC-a za subvencije u privatnom smještaju javilo se 800 studenata, a subvencija je 1.275. Znači, ostalo je preko 400 subvencija. Mi smo pokušali komunicirati da se natječaj ponovi ili produži. Vjerojatno je nedostajalo komunikacije, studenti nisu bili upućeni u taj natječaj”, navela je Josipović.

Kristijan Orešković iz Mreže mladih Hrvatske zaključio je da je studentski standard u Hrvatskoj toliko nizak ‘da su mladi, uključujući studente i studentice – siromašni’. Zbog toga, smatra, treba se ozbiljno poraditi na tome da se cjelokupni standard poveća.