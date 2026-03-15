Koliko košta noćenje na Jadranu? Evo cijena u najpopularnijim gradovima

Nakon dramatičnog prošlogodišnjeg povećanja cijena smještaja u jeku ljetne turističke sezone u apartmanima na hrvatskoj obali, ove godine svjedočimo smirivanju tržišta jer cijene stagniraju. Privatni iznajmljivači očito su, barem zasad, oprezni i slušaju apele vlasti i turističkih stručnjaka da se suzdrže od daljnjih poskupljenja

Hrvatska je tijekom 2025. godine često bila na naslovnicama svjetskih medija zbog previsokih cijena turističkog smještaja, koje su prošle godine dosegnule rekorde. Iako je godina na kraju zaključena dobrim rezultatima, mnogi su, pogotovo u sektoru privatnog smještaja, imali problema s punjenjem kapaciteta, piše N1.

Čini se da je lekcija svladana - ovogodišnja ponuda apartmana pokazuje da se, zasad, masovno suzdražavaju od povišenja cijena i da su čuli apel vlasti da se ne ide u daljnja poskupljenja. Pored visoke inflacije u Europskoj uniji, jedan od razloga suzdržanosti iznajmljivača zasigurno je i nepredvidiva sigurnosna situacija, kao u Europi tako i na Bliskom istoku, zbog kojih će mnogi turisti do posljednjeg trenutka odvagivati gdje i kako će provesti ljetne godišnje odmore.

Na glavnim platformama s ponudom smještaja, N1 provjerio je kakve su cijene noćenja u apartmanima za dvije osobe u jeku ljetne turističke sezone (srpanj i kolovoz) u najvažnijim turističkim središtima: Dubrovniku, Hvaru i Rovinju te Splitu, Zadru, Poreču i Makarskoj.

Većina iznajmljivača ima ponešto niže cijene u srpnju nego u kolovozu, a mnogi ne rade razliku boravi li se kod njih tjedan, dva ili više tjedana. Najviše se cijene očekivano bilježe u luksuznijim apartmanima. Ovo naše istraživanje nije obuhvatilo smještaj u privatnim vilama i samostalnim kućama za odmor.

U Dubrovniku se cijene noćenja u apartmanima za dvije osobe u srpnju kreću od 75 do 1900 eura, a u kolovozu od 75 do 2000 eura.

U Hvaru ćete srpanjsko noćenje za dvije osobe u apartmanu za dvije osobe platiti od 112 do 670 eura, a u kolovozu od 120 do 800 eura.

Na području grada Rovinja u srpnju se takvi apartmani nude po cijeni noćenja od 77 do 880 eura, a u kolovozu od 62 do 1300 eura.

Kod većine iznajmljivača u Splitu noćenje u apartmanu za dvije osobe košta jednako u srpnju i kolovozu, a cijene se kreću od 80 do 5000 eura za noć.

Zadarski iznajmljivači nude smještaj u apartmanu za dvije osobe, tijekom srpnja i kolovoza, u rasponu od 68 do 1500 eura za noć.

Porečki privatni iznajmljivači zasad za dvije osobe za udarne termine u srpnju i kolovozu nude cijene noćenja od 84 do 730 eura, a makarski od 60 do 2000 eura.