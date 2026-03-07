Koliko košta ljeto na Jadranu? Evo cijena apartmana u Splitu, Hvaru i Dubrovniku

Na našim autocestama i ove sezone se očekuju gužve, prometni čepovi i tisuće turista. I dok svi u turizmu tvrde kako su za ljeto u potpunosti spremni, a cijene su već formirane - pitanje je hoće li u popularne destinacije moći i Hrvati.

Tek pokoji zrakoplov na nebu i sramežljive najave još jedne ljetne sezone. Svi koji vuku kofere Hrvatsku u ožujku biraju zbog puno nižih cijena.

"Platili smo samo 60 eura za noć i to apartman sa šest kreveta. Imamo cijeli prostor samo za sebe", ispričao je John iz SAD-a. U miru i tišini, bez gužvi, piše Dnevnik.

Iako se na prvu ne čini tako, u Splitu su u petak uživali i gosti. Najviše ih je iz Bosne i Hercegovine i Slovenije, a u stopu ih prate Nijemci i Amerikanci, gosti s dva emitivna tržišta koji će ovog ljeta preplaviti splitsku rivu. Međutim, i ove godine postavlja se pitanje - po kojoj cijeni?

Svi koji se sada odluče rezervirati privatni smještaj u popularnim destinacijama na Jadranu za dvije noći i dvije osobe, 1. srpnja, mogu očekivati ove prosječne cijene - u Puli 206 eura, na Pagu 250, u Splitu 265, na Hvaru deset eura više, a u Dubrovniku 225 eura.

Upravo su apartmani još uglavnom prazni, ali obala je navikla na last minute odluke.

"Prvi i drugi mjesec budu tri, četiri dana ako nitko ne rezervira na duže vrijeme. Ove godine nisam bila te sreće. Ali već u trećem, četvrtom, petom, šestom i sedmom mjesecu bude više", objasnila je iznajmljivačica Snježana Labrović.

"U Splitu je konkretno sezona malo slabija oko petog mjeseca, to javljaju brojni iznajmljivači. Što se tiče ostalih dijelova, opet je kako gdje, određene lokacije su interesantnije od nekih drugih, a Split će biti apsolutno pun kroz srpanj i kolovoz i tu se ne očekuju neke bitnije promjene", poručila je Hana Matić iz udruge Spasimo male iznajmljivače.

Ali u kontekstu svjetske geopolitike, do srca sezone sve se može promijeniti u treptaju oka.

"Ne možemo se dovesti u situaciju da na nekim nama tradicionalnim tržištima Hrvatska postaje na neki način skupa", rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Posljednjih godina skupa je, upravo Hrvatima, piše Dnevnik.

"Ja mislim da svatko ima prilike, samo je pitanje koliko i gdje. Naravno, primanja nisu onakva kakva zadovoljavaju neke normalne potrebe jednog građanina. Hrvatima je najteže", rekla je Vjera iz Splita.

"Ovdje je bolje nego u Dubaiju. Ja sam bio tamo četiri ili pet puta, ali iako u Dubaiju ima što za vidjeti, dobro je izgrađeno i tako - ovo što mi imamo ovdje nemaš svugdje", rekao je Ilir iz Njemačke.

A ako se uz lijepo vrijeme zbroje realne cijene trgovine i usluga, i Hrvati mogu na more. Možda u malo većem broju nego prošle godine.