Koliko je Dinamo zaradio u Europi ove sezone?

Nogometaši Dinama ispali su iz Europe. Nakon što su na svom stadionu izgubili 1:3 od Genka u prvoj utakmici doigravanja za osminu finala Europa lige, u uzvratu su u Belgiji istim rezultatom u 90 minuta bili bolji od tog suparnika, ali su u produžecima primili još dva gola. Genk s ukupnih 6:4 ulazi u nokaut-fazu Europa lige, a Dinamo se okreće domaćim zaduženjima, SuperSport HNL-u i SuperSport Hrvatskom nogometnom kupu. Europu napušta sa solidnom zaradom, piše Index.

Svaka pobjeda u ligaškoj fazi Europa lige donijela je Dinamu 450.000 eura, a remi 150.000 eura. To znači da je Dinamo samo od rezultata u prvoj fazi zaradio 1.5 milijuna eura nakon što je upisao tri pobjede i imao jedan neodlučen ishod. Dodatnih 300.000 zaradio je plasmanom u doigravanje.

Taj iznos treba dodati na početnih 11.8 milijuna eura, koliko je dobio za plasman u Europa ligu, a onda na sve i milijun eura, koliko je dobio za osvajanje 23. mjesta ljestvice u ligaškoj fazi natjecanja. Ukupno to diže njegovu zaradu na oko 15 milijuna eura od nastupa u Europa ligi u ovoj sezoni. Da je prošao Genk, klupska blagajna bila bi bogatija za još 1.75 milijuna eura.

Dinamo u Europa ligi ove sezone:

24. 9. 2025. Dinamo - Fenerbahče 3:1

2. 10. 2025. Maccabi Tel Aviv - Dinamo 1:3

23. 10. 2025. Malmö - Dinamo 1:1

6. 11. 2025. Dinamo - Celta 0:3

27. 11. 2025. Lille - Dinamo 4:0

11. 12. 2025. Dinamo - Betis 1:3

22. 1. 2026. Dinamo - FCSB 4:1

29. 1. 2026. Midtjylland - Dinamo 2:0

19. 2. 2026. Dinamo - Genk 1:3

26. 2. 2026. Genk - Dinamo 3:3