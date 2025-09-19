Koliko Hrvati čitaju? Ima nade, velik udio članova u knjižnicama su djeca i mladi

Obradom administrativne baze Nacionalne i sveučilišne knjižnice dobiveni su podaci o knjižnicama koje su djelovale na području Republike Hrvatske u 2024.

Obuhvaćeno je 1 885 knjižnica, u koje su uključene 1 nacionalna, 132 visokoškolske, sveučilišne i znanstvene, 105 specijalnih, 312 narodnih, 968 osnovnoškolskih i 367 srednjoškolskih knjižnica.

Od ukupnog broja knjižnica u 2024. njih 10% samostalne su knjižnice, 13% ih djeluje u sastavu druge knjižnice (podružnice i ogranci), a 77% je u sastavu druge institucije, poduzeća ili obrazovnih ustanova.

Sve je veći broj knjižnica s multimedijskim odjelom



Modernizacija knjižnica novim medijima i tehnologijama omogućuje neposredan pristup svim vrstama znanja i informacija, multimedijski odjel ima 80% knjižnica, a gotovo 100% ih je opremljeno internetom.

U knjižnicama je ukupno 4 161 zaposlena osoba, a od toga je 84% žena. U ukupnom broju zaposlenih osoba u knjižnicama stručno knjižnično osoblje ima udio od 90%.

Najmnogobrojniji članovi narodnih knjižnica su djeca i mladi do 18 godina



Članstvo u knjižnicama u 2024. imala je 1 134 491 osoba, a od toga je 77% aktivnih korisnika. Žene čine 64% ukupnih korisnika narodnih knjižnica.

Članovi osnovnoškolskih i srednjoškolskih knjižnica čine 42% članstva svih knjižnica, jednako kao i članovi narodnih knjižnica, kojih je također 42% u ukupnom članstvu. U narodnim knjižnicama djeca i mladi do 18 godina čine 43% članstva.

Pristup knjižnicama za sve



Kako bi se potaknulo čitanje i povećala dostupnost knjižnične građe u ruralnim sredinama, u 2024. su narodne knjižnice povećale broj pokretnih knjižnica (bibliobusa) na 19.

U 2024. broj fizičkih posjeta knjižnicama iznosio je 38% ukupnih posjeta, što je jednak udio kao u 2023.

Od ukupnog broja posjeta knjižnicama najviši je udio fizičkih posjeta u osnovnoškolskim knjižnicama (88%), zatim u srednjoškolskima (74%), te u narodnima (41%).

U 2024. održana su 55 023 knjižnična događanja, a od toga su 43 439 bila za djecu i mlade. Održane su i 26 672 edukacijske radionice.