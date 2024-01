Koliko često odlazite na manikuru? Budite oprezni jer nije bez rizika

Lampe su uobičajena oprema kozmetičkih salona, ali unatoč njihovoj širokoj upotrebi i činjenici da su neki spektri UV zraka poznati kao kancerogeni, nikada nije bilo službenih istraživanja o učinku zračenja koje one emitiraju na stanice sisavaca.

Za razliku od solarija, koji koriste drugačiji spektar UV svjetla (280-400 nm) i za koje je dokazano da uzrokuju rak, uređaji za sušenje laka i gela za nokte (340-395 nm) jedva da su proučavani.

“Ako pogledate način na koji su ovi uređaji predstavljeni, oni se reklamiraju kao sigurni, bez razloga za zabrinutost, ali koliko znamo, nitko do sada nije proučavao ove uređaje i kako oni utječu na ljudske stanice na molekularnoj i staničnoj razini “, rekao je u izjavi Ludmil Alexandrov, profesor bioinženjeringa, kao i stanične i molekularne medicine, piše Iflscience.

Zračenje UV lampe za nokte uzrokuje rak

Nakon izlaganja ljudskih i mišjih stanica – keratinocita odrasle ljudske kože, fibroblasta ljudske kožice i fibroblasta mišjih embrija – UV zračenju, koje emitiraju UV lampe za nokte, istraživači su identificirali mitohondrijska oštećenja i oštećenje DNK kao i smrt stanice. Nakon 20 minuta pod svjetlom, slijedi sat vremena za popravak oštećenja i dodatnih 20 minuta izlaganja zračenju UV lampe, sve to je rezultiralo odumiranjem 20 do 30 posto stanica. U međuvremenu, 20-minutne sesije svaki dan tijekom tri uzastopna dana dovele su do smrti između 65 i 70 posto stanica.

Jedna sesija manikure uključuje nokte i ruke koji se stavljaju u UV lampu na ukupno 10 minuta, mnogo manje od izlaganja korištenog u studiji. Oštećenja uočena u preostalim stanicama nisu uvijek popravljena, što je uzrokovalo mutacije usporedive s onima uočenim kod raka ljudske kože.

Prema Alexandrovu, također je bilo nekih izvještaja o rijetkim karcinomima prstiju kod ljudi koji redovito idu na manikuru gelom, poput natjecatelja na izboru i ostalih ljubiteljica.

Rak prstiju i rana pojava raka kože

Studija ne daje izravne dokaze da UV lampe za nokte povećavaju rizik od raka. Također ne postoji način da se sazna koliko često bi netko trebao uređivati nokte da bi bio izložen opasnosti. Prije odgovora na takva pitanja potrebna je dugoročna epidemiološka studija.

“Naši eksperimentalni rezultati i prethodni dokazi upućuju na to da zračenje koje emitiraju UV lampe za nokte mogu uzrokovati rak prstiju i da kao i solariji, mogu povećati rizik od rane pojave raka kože”, pišu autori studije.

“Vjerojatno će biti potrebno najmanje jedno desetljeće da se završe takve studije i da se potom informira šira javnost”, poručili su. Studija je objavljena u časopisu Nature Communications, prenosi Net.hr.