KOLIKA KAZNA PRIJETI MODRIĆU I LOVRENU? Odvjetnica: "Mogu samo ponoviti ono što je on tvrdio prije pet godina"

Za davanje lažnog iskaza, za što ih sada opet tereti osječko općinsko državno odvjetništvo u postupku protiv Zdravka Mamića 2017. i 2018. godine na osječkom Županijskom sudu, Dejan Lovren i Luka Modrić, ako tužiteljstvo dokaže optužbe, mogli bi, zakonski gledano, biti osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od jedne do pet godina. Sada, kada je ponovo podignuta optužnica, o njoj se očitovao i Hrvatski nogometni savez, koji se oglasio priopćenjem, piše Jutarnji list.

‘‘HNS u potpunosti poštuje neovisnost pravosudnih tijela te očekujemo da u svom djelovanju budu jednako pravedni prema svim državljanima RH, neovisno o imenu i prezimenu. Kao osvajači srebrne i brončane medalje na FIFA svjetskim prvenstvima, igrački i ljudski predvodnici ekipe koja je proslavila hrvatski nogomet i državu, Luka Modrić i Dejan Lovren ne zaslužuju poseban tretman hrvatskog pravosuđa. No, zaslužuju pravedan i ravnopravan odnos i pravnu sigurnost. Stoga HNS daje punu podršku Luki Modriću i Dejanu Lovrenu te ćemo biti na dispoziciji za pružanje pomoći dvojici legendarnih ‘vatrenih‘ tijekom procesa.‘‘

Odvjetnica čeka optužnicu

Lovrena i Modrića se i prije pet godina teretilo da su na suđenju Zdravku Mamiću na Županijskom sudu u Osijeku, za nezakonito izvlačenje novca iz Dinama, lažno iskazivali i tako pogodovali svom nekadašnjem šefu iz Dinama. Veliko ‘‘vatreno ljeto‘‘ je prošlo, a onda je u listopadu 2018. zagrebački sud odbacio optužnicu protiv nogometaša. Činilo se da je to završena priča.

No, u ožujku 2021. godine Vrhovni sud Republike Hrvatske donio je pravomoćnu presudu u već spomenutom postupku protiv Mamića u Osijeku, u kojem je nekadašnji šef Dinama osuđen na šest i pol godina zatvora. Od tada je prošlo 27 mjeseci, a ODO u Osijeku sada je ponovno optužio Modrića i Lovrena. Sadržaj optužnice jako zanima i njega i njegovu odvjetnicu Lauru Valković, koja ga je branila i od prve optužnice, piše Jutarnji list.

- Gospodin Modrić i ja nismo još primili novu optužnicu, tako da vam ne mogu ništa konkretno reći. Razgovarala sam sa svojim klijentom i mogu samo ponoviti ono što je on tvrdio prije pet godina, a što je u konačnici presudio i Općinski kazneni sud u Zagrebu, a to je da on nije počinio kazneno djelo koje mu je stavljeno na teret - kazala je Modrićeva odvjetnica i dodala:

- Više ćemo znati nakon što dobijemo novu optužnicu, no ako je sadržajno riječ o istoj optužnici kao i 2018. godine, onda sam iznenađena da je ponovno podignuta jer je to već pravomoćno presuđena stvar. Naime, u sadržaju odluke Općinskog kaznenog suda u Zagrebu stoji da gospodin Modrić nije počinio kazneno djelo. Sud je, dakle, ušao u ocjenu dokaza. Optužnica nije odbačena zato što je preuranjeno podignuta, kako je medijski prezentirano, jer to pravno ne postoji. Ponavljam, optužnica je odbačena jer je utvrđeno da nema kaznenog djela. No, treba vidjeti što piše u novoj optužnici, koja evidentno nije ista jer je sada u njoj, kako možemo zaključiti iz priopćenja DORH-a, i drugi optuženik, a prošli put su to bile dvije odvojene optužnice.