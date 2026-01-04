Kolaps na cestama u BiH, dodatne probleme uzrokuju vozači bez zimske opreme

Obilne snježne padaline uzrokovale su ozbiljne poteškoće u prometu na ključnim cestovnim pravcima diljem Bosne i Hercegovine. Na više dionica promet je u potpunosti zaustavljen ili se odvija znatno usporeno, ponajprije zbog zaustavljenih vozila i neprohodnih, snijegom prekrivenih kolnika, izvijestio je Savez automoto klubova Mostar.

Posebno teška situacija zabilježena je na planinskim prijevojima, gdje jaki vjetar stvara snježne nanose. Na tim dionicama promet teče otežano, dok je za teretna vozila uvedena zabrana kretanja. Zastoji su zabilježeni i na pojedinim magistralnim cestama koje povezuju veće gradove, među kojima je i pravac Mostar – Sarajevo preko prijevoja Bradina.

Dio problema uzrokuju i vozači koji na ceste izlaze bez propisane zimske opreme, dodatno pogoršavajući stanje na prometnicama.

Nadležne službe apeliraju na građane da, ako putovanja nisu nužna, odgode polazak te da se prije kretanja na put informiraju o trenutačnom stanju na cestama i obvezno koriste zimsku opremu.