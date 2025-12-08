Kokain imao, vozačku nije. Dobio je najveću novčanu kaznu ovog vikenda

Najveća novčana kazna u proteklom tjednu izrečena je 37-godišnjem hrvatskom državljaninu kojeg su policijski službenici Policijske postaje Ston zaustavili tijekom redovne kontrole prometa u jutarnjim satima u subotu, 6. prosinca, na državnoj cesti D-8 na predjelu Prapratno, javlja dubrovačka policija.

Kod vozača je pronađena manja količina kokaina, a ponuđeno testiranje na prisutnost droga u organizmu je izričito odbio.

Vozač također kod sebe nije imao vozačku dozvolu.

Pronađena droga je uz potvrdu oduzeta, a vozač je zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i Zakona o sigurnosti prometa na cestama isključen iz prometa i kažnjen novčanom kaznom od 2.013,00 eura i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.