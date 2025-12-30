Kojić nakon razvoda od Severine i Sofije ponovo zaljubljen: Treća sreća?

Igor Kojić je na očevom koncertu otkrio da ima novu djevojku, nakon razvoda od Sofije Dacić. Njih dvoje su sada pokazali kako uživaju u zimskom odmoru.

Igor Kojić , sin Dragana Kojića Kebe , uživa u zimskim čarolijama sa svojom novom djevojkom, a na Instagramu je objavio zajedničke fotografije i otkrio da obožavaju skijanje, piše Blic.rs.

Nakon romantičnog odmora u Dubaiju, Kojić i njegova odabranica otputovali su u planine, gdje, sudeći po fotografijama koje je Igor objavio, uživaju punim plućima.

Zaljubljeni par fotografirao se na skijaškoj stazi, dok su nosili skijaška odijela.

Uživao sam u Kebinom koncertu.

Podsjetimo, prije samo dva mjeseca , Igor Kojić se službeno rastao od 15 godina mlađe Sofije Dacić , koja je prošle subote nastupila u glazbenom natjecanju Zvezde Granda i tada spomenula svog bivšeg supruga , a sada je ponovno sretno zaljubljen.

Njegova nova djevojka, prekrasna brineta, sjedila je u loži na koncertu Kebe pored Igora i njegove majke Olje, a Igor nije mogao skinuti osmijeh s lica.

