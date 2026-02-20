Close Menu

'Koji je ovo put u protekla 24 sata?': Novi potres zabilježen sredinom noći, osjetio se i u Dalmaciji

Jeste li ga osjetili?

Prema podacima Europsko‑mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) i objavama korisnika na njihovoj platformi LastQuake, noćas je zabilježen novi potres koji je osjetio dio stanovnika. Točnije u 2 sata i 51 minutu u noći s četvrtka na petak. 

Epicentar je prema prvim informacijama lociran u okolini 22 km jugozapadno od Mostara, Bosna i Hercegovina i 12 km sjeverno od Ljubuškog, Bosna i Hercegovina, a jačina podrhtavanja tla iznosila je oko 3.3 po Richteru.

Podrhtavanje se osjetilo u nekim mjestima južne Dalmacije, uključujući i dijelove Splita i Makarske, a mnogi su građani opisali kratko, ali jasno podrhtavanje tla. 

- Buđenjeee - pišu korisnici.

- Koji je ovo put u protekla 24 sata? - nižu se komentari... 

