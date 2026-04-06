Koji dućani rade na Uskrsni ponedjeljak? Evo popisa

Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. No, na Uskrsni ponedjeljak će većina biti zatvorena, odnosno prilagodit će se radnom vremenu blagdana.

KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE.

LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE.

TOMMY - Popis prodavaonica koje su otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.

KAUFLAND - Trgovine će biti zatvorene svaku nedjelju u travnju, uključujući i Uskrsni ponedjeljak (6.4.).

SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE.

PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.

EUROSPIN - Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.

STUDENAC - Neki će dućani i ove nedjelje biti na usluzi svojim kupcima. Je li i vaša trgovina na popisu, provjerite OVDJE.