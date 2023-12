KOJE TAJNE KRIJE JADRANSKO PODMORJE? Arheološko istraživanje u blizini Splita traži odgovore na velika pitanja: Tko smo kao vrsta? Postoje li izgubljena naselja na dnu mora?

U svibnju ove godine održala se prva ekspedicija mapiranja podmorja nedaleko od obale Splita. Radi se o projektu Life on the edge kojeg je financirao Fond za istraživanje i inovacije iz Ujedinjenog Kraljevstva. Istraživanje se temelji na proučavanju obalnih zona kasnog paleolitika u potrazi za paleolitskim naseljima.

Na projektu su sudjelovali znanstvenici sa Sveučilišta u Bradfordu, institut Flanders Marine (VLIZ) iz Belgije te profesor Vedran Barbarić sa Sveučilišta u Splitu i mnogi drugi.

Projekt traje pet godina, mapirat će se lokacije diljem Europe, a obala nedaleko od Splita će biti centar zbivanja nekoliko puta kroz trajanje programa.

Vedran Barbarić doktor je znanosti iz područja arheologije. Zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Splitu kao izvanredni profesor. Predaje na odsjeku za povijest umjetnosti, a znanstveni dio rada ostvaruje u arheologiji.

Kako je ovaj projekt došao na obale Splita?

Kako kaže profesor Vedran Barbarić ova ideja je potekla od dr. Simon Fitch, nekadašnjeg asistenta profesora Vincenta Gaffneya te je u suradnji s njim doveo projekt na obale Splita. U tijeku je i istraživanje u Sjevernom moru na kojem sudjeluje Slavica Bošnjak sa Sveučilišta u Splitu.

Profesor Vedran Barbarić sudjeluje u raznim suradnjama, od kojih je zamijećena ova posljednja koja se tiče mapiranja podmorja Jadranskog mora u potrazi za paleolitskim naseljima. Provodi dvije vrste istraživanja, prva su kopneni lokaliteti, a druga je suradnja sa Sveučilištem u Bradfordu u Velikoj Britaniji pod nazivom Life on the edge – studying the coastal zone of late paleolithic.

Projekt je verzija velikog europskog projekta, a prof. Vincent Gaffney sa Sveučilišta u Bradfordu proglašen je arheologom godine.

„Radi se o kolegi koji je veliki prijatelj Dalmacije i Hrvatske, a koji je proveo razna arheološka istraživanja na ovim područjima. Jedan od projekata kojeg provodi je na Sjevernom moru. Tu se nalazi jedan krajolik koji je potopljen u fazi posljednje odledbe.

Kroz nekoliko tisuća godina postupno se razina mora podiže potom to more ulazi u kopno i potapaju se krajolici. Na osnovu podataka dobivenih u Sjevernom moru po načinu izlova ribe u tom dijelu gdje ribari bacaju mreže koje se vuku po dnu mora i iznesu razne artefakte, otkrili su da se nešto nalazi na dnu. Pristupili su svim dostupnim informacijama kako bi uspješno mapirali taj dio podmorja. Njihov trud je završio velikim uspjehom te međunarodno priznatim publikacijama i vidljivošću. Na taj način su otkrili jedan potpuno novi krajolik i nazvali su ga Doggerland. To je krajolik gdje su krajem mezolitika živjeli ljudi“, objasnio je profesor.

Cijela ova priča dovela je do ideje da se slična stvar napravi i u Splitu. Doktor Simon Fitch, bivši asistent prof. Gaffneya, aktivirao je projekt kojeg financira UKRI – United Kingdom Research and Innovation fond. Na taj način je generirao sredstva za istraživanje koje će se dijelom odvijati i na Jadranskoj obali pokraj Splita.

Podsjećamo, u svibnju ove godine se iz izvršila prva akcija mapiranja podmorja nedaleko od Splita između Marjana i Čiova.

Zašto su izabrali podmorje nedaleko od Splita za nastavak istraživanja?

Iako arheolozi ne poznaju funkcioniranje okoliša u paleolitiku, pretpostavljaju da je na ovom području bila bogata fauna. Osim toga, na ovom području je prolazila rijeka Po i svi njeni pritoci što može biti indikator sezonalnog obitavanja polunomadskih skupina.

„Govorimo o vremenu u kojem je ovaj prostor bio bitno drugačiji. Ne samo što nije potopljen, i klimatski je drugačiji, cijeli okoliš je drugačije funkcionirao. Govorimo o jednoj ravnici koja se proteže od sredine Jadrana gdje imamo rijeku Po i sve njene pritoke. U takvom prostoru pretpostavljamo da je bila bogata fauna jer podatke o klimatskim uvjetima znamo donekle. Za tim stadima kreću se pokretne skupine ljudi koje sezonalno obitavaju na tim staništima. To su zapravo privremena naselja. Oni su polunomadi. Zimsku sezonu će provest u jednoj špilji, ljetnu sezonu u drugoj špilji. Ovisno o tome gdje idu životinje oni biraju boravišta“, kazao je.

Kako možemo znati mjesta na kojima se tadašnji čovjek zadržavao?

Napominje kako se tada još ne može govoriti o naseljima već o nastambama i dokazima ljudske prisutnosti na ovom području. Istražuje se podmorje jer je u paleolitiku ovaj prostor Jadranskog mora bio kopno. Da bi došli do podataka koji su kriju na morskom dnu ili ispod morskog dna moraju koristiti uređaje mežu kojima je i sub bottom profiler. Radi se o sondama koje izvlače sediment ispod razine morskog dna s ciljem identificiranja nekih organskih materijala. U prijevodu, to znači da bi došli do konkretnih podataka, moraju ući u slojeve tla koji su postojali u paleolitiku koji možda sadrže tragove o ljudskom obitavanju na tom području.

„Postoji jedan veliki izazov ovog projekta. To je kako utvrditi mjesta na kojima bi se ljudi zadržavali. Dakle, ako imate situaciju gdje pomoću sub bottom profiler aparature koja skenira slojeve ispod samoga dna, ne poznate kako izgleda morfologija terena koji vas zanima onda trebate doslovno pogađati. To se zove educated guess. Nitko nema formulu za to.

Primjerice rijeka Jadro u Kaštelanskom zaljevu meandrira onda ćete očekivati da će na tom mjestu biti nešto za očekivati te će te se posvetiti tome. Na koji način doći do tih podataka, to je već izazov. Opcije su ili sondiranje gdje se uzimaju uzorci, s ciljem identificiranja nekih organskih materijala ili neki artefakt napravljen ljudskom rukom, ili s druge strane, neki dijelovi podmorja su do te razine bili visoki da su i u tom periodu bili izloženi, onda postoji mogućnost da se u nekim podvodnim arheološkim istraživanjima može pronaći na dnu nešto što je relevantno za taj period o kojem se govori“, naglasio je profesor.

Paleolitik je bio tako davno, kakav je čovjek tada živio na obali blizu sadašnjeg Splita?

Što se tiče ljudi koji su obitavali na tim staništima, radi se o Homo sapiens vrsti. Kako kaže profesor Vedran Barbarić to su bili ljudi poput nas. Istih kognitivnih sposobnosti i izgleda.

„To su ljudi poput nas, kognitivne sposobnosti su im iste, izgledaju kao mi. Više nema neandertalskog čovjeka u Europi. Oni se već tada suočavaju sa brzim i drastičnim promjenama okoliša, klima se mijenja. To su osnovne postavke te priče“, zaključio je.

U području Splita mapirale su se lokacije Kaštelanskog zaljeva jer je zanimalo arheologe gdje rijeka Jadro i njen pritok Dujmovača ističu. Utvrdili su da je to kroz Marjanski prolaz i punte Čiovo. Skenirali su i dno na području Splitskih vrata. Ujedno su pronašli i dokaze da Jadro zapravo teče prema jugoistoku prema Cetini. Posljednja lokacija koju su mapirali je presjek između uvale Česmina pokraj Pučišća i Ruskamena.

Dobili su dobre i čiste podatke na temelju kojih mogu dalje izvoditi 'klasičnu' arheologiju na tim područjima.

„Prošlu smo godinu proveli prve aktivnosti u srednjedalmatinskom akvatoriju. Ograničili smo područja na nekoliko točaka. Jedna od njih je svakako Kaštelanski zaljev jer nas zanima kako rijeka Jadro, a pokazalo se čak i njen pritok, potok Dujmovača kako se ponaša i gdje Jadro ističe. Utvrdili smo da je to bez dvojbe kroz Marjanski prolaz i punte Čiova. Nakon te lokacije smo skenirali podmorje na području Splitskih vrata. Zanimalo nas je utvrditi kakva je morfologija slojeva ispod dna jer nam je to bitno da znamo kada se podizala razina mora te u kojem trenutku se prelijeva kroz ono što su danas Splitska vrata. Treća lokacija koju smo obišli je bio presjek bračkog kanala. Htjeli smo utvrditi da li možemo vidjeti korito Cetine. To smo napravili na potezu između uvale Česmina pokraj Pučišća i Ruskamena“, kazao je.

Obalna područja su kritične točke na koje će utjecati podizanje razine mora. Kako možemo učiti od povijesti da se više ne ponovi?

Obalni gradovi su u opasnosti od podizanja razine mora kao posljedice klimatskih kriza. Takav događaj znanstvenici i predviđaju, ali on nije samo rezultat klimatske krize već i prirodnih ciklusa i procesa.

U paleolitiku se podigla razina mora i potopila moguća naselja, ali taj proces je bio prirodan te nema dokaza o tsunamiju na ovom području.

„Što se tiče morfologije Jadrana ne očekujemo tako nešto pronaći ovdje. Jadran je usko more, ali nije toliko usko da bi se takav jedan događaj mogao dogoditi. Naravno ništa ne isključujemo“, kazao je profesor.

Kaže da je znanje toga doba važno i za današnjeg čovjeka i veliki izazov klimatske krize s kojim se susreće. U paleolitiku homo sapiens se suočavao s raznim prirodnima promjenama i ciklusima, dublje proučavanje njegove reakcije na promjene u okolišu može biti izvor informacija za daljnje postupanje s problemima modrenog doba.

„Razumijevanje toga može pomoći u današnjem razumijevanju klimatskih promjena koje nas čekaju u budućnosti. Ovo je jedna kockica u mozaiku, momentalno članovi ekipe i kolegica Slavica Bošnjak su na istraživačkom brodu Belgika u Sjevernom moru. Sve su to slagalice kockice koje će stvoriti sliku o tom razdoblju.

Mi smo u potrazi za tragovima ljudskih aktivnosti. To može biti neko mjesto na koje su sjeli i prenoćili pa imate ognjište ili otpad. Pa su tu možda oblikovali strelice alate i slično. Ako ne možemo utvrditi ljudsku aktivnost, onda se nadamo sondiranjima i arheo-podvodnim istraživanjima prikupiti organski materijal, koji će nam omogućiti da preciznije datiramo sloj koji imamo ispred sebe. Onda možemo znati, u tom trenutku u vremenu npr. 16 000 godina prije Krista, razina mora je takva, ovo ovdje mjesto je močvarno i onda imamo jedan podatak koji nam dalje može pomoći u percipiranju tog krajolika. Razumijevanje krajolika nam daje priliku da to složimo u jednu razumljivu slagalicu te zapravo napredujemo u znanosti“, zaključio je profesor Vedran Barbarić.