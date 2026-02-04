Koje godine braka su zapravo najsretnije? Postoje dva iznenađujuća razdoblja

Sreća u braku rijetko je ravna linija – ona se mijenja, razvija i prolazi kroz različite faze, baš kao i sam odnos dvoje ljudi. Dok su prvi mjeseci često obilježeni zaljubljenošću i prilagodbom, s godinama brak dobiva dublje značenje, stabilnost i novu vrstu bliskosti.

Upravo zato mnoge zanima postoji li razdoblje u kojem se većina parova osjeća posebno ispunjeno i zadovoljno, a odgovor je – da, čak dva.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Stručnjaci za odnose i dugoročna istraživanja pokazuju da se treća godina braka često smatra jednom od najsretnijih. Nakon početnog razdoblja prilagodbe, parovi tada već imaju izgrađene rutine, ali i dalje zadržavaju osjećaj bliskosti i uzbuđenja. Do te faze partneri su se upoznali u svakodnevnim situacijama, naučili rješavati nesuglasice i razvili osjećaj timskog funkcioniranja, što donosi veću emocionalnu sigurnost i zadovoljstvo, piše Zadovoljna.hr.

Djeca su odrasla, pritisci su manji...

Drugo izrazito sretno razdoblje dolazi nakon 20. godišnjice braka, koju mnogi nazivaju i "drugim medenim mjesecom". U toj fazi parovi često iza sebe ostavljaju najintenzivnije životne obaveze – odgoj djece, karijeru i financijske izazove – te ponovno imaju više vremena jedno za drugo. Djeca su odrasla, pritisci su manji, a odnos se temelji na dubokom povjerenju, prijateljstvu i zajedničkoj povijesti.

Ono što ove godine čini posebno sretnima jest osjećaj postignuća i stabilnosti.

Partneri se više ne pokušavaju dokazivati, već uživaju u onome što su zajedno izgradili. Ljubav tada poprima mirniji, ali snažniji oblik, a zajednički trenuci postaju svjesniji i kvalitetniji.

Iako ne postoji univerzalna formula za sretan brak, treća godina i razdoblje nakon 20. godišnjice često se izdvajaju kao trenuci kada se odnos prirodno vraća ravnoteži, bliskosti i radosti – podsjećajući da prava sreća u braku dolazi kroz vrijeme, strpljenje i zajednički rast.