Pojmovi psihopat i sociopat često se koriste kao sinonimi, osobito u filmovima i serijama, pa mnogi pretpostavljaju da znače isto. Ipak, između njih postoji važna razlika, objašnjava psihologinja i neuroznanstvenica Abigail Marsh.

U svakodnevnom govoru ljudi te izraze često koriste kako bi opisali tešku ili neugodnu osobu. Međutim, u znanstvenom smislu oni nemaju isto značenje.

Marsh ističe da je psihopatija priznat znanstveni i klinički pojam.

„Često me pitaju koja je razlika između psihopata i sociopata. Glavna je razlika u tome što je ‘psihopat’ ili ‘psihopatija’ znanstveni i klinički termin, dok ‘sociopat’ ili ‘sociopatija’ nije“, rekla je.

Psihopatija ima jasno mjesto u znanstvenim istraživanjima i psihološkoj literaturi, ali nije isto što i antisocijalni poremećaj ličnosti, iako se ta dva pojma djelomično preklapaju.

Psihopatija se više odnosi na osobine ličnosti i emocionalne deficite, dok se antisocijalni poremećaj ličnosti prvenstveno odnosi na ponašanje, poput ponavljanog kršenja pravila ili zakona.

To znači da osoba može imati psihopatske osobine, a da nikada ne počini kazneno djelo. U javnosti se često spominju primjeri poput serijskog ubojice Teda Bundyja, no riječ je o ekstremnim slučajevima.

S druge strane, izraz sociopat zadržao se u svakodnevnom govoru, iako nema jasno definiranu znanstvenu definiciju.

Taj se pojam često koristi za opis osobe s antisocijalnim poremećajem ličnosti, koji je naveden u DSM-5, priručniku koji stručnjaci koriste za dijagnosticiranje psihijatrijskih stanja. Ipak, za sociopatiju ne postoji službeni popis osobina niti jedinstveni dijagnostički kriteriji.

Marsh objašnjava i povijesnu pozadinu tih pojmova. Ljudi pojam psihopat često povezuju sa starom idejom „lošeg sjemena“, odnosno ljudi koji su navodno rođeni zli, što smatra nepotrebno pogrdnim.

Dodaje kako se prije nekoliko desetljeća počeo koristiti izraz sociopat jer se vjerovalo da antisocijalne osobine nastaju prvenstveno zbog društvenih iskustava.

„Neko se vrijeme pretpostavljalo da su sve antisocijalne osobine rezultat društvenih iskustava. Danas znamo da je situacija mnogo složenija“, zaključila je.