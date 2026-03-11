Koja je grickalica najmanje kalorična? Mnogi pogriješe

Grickalice poput čipsa, kokica ili slanih štapića mnogima su omiljen izbor za večernje opuštanje, gledanje filmova ili druženje. Iako se često čini da su sve podjednako "teške", među njima postoje velike razlike u kalorijskoj vrijednosti. Na to najviše utječe način pripreme - prženje, pečenje ili priprema bez dodatnih masnoća.

Ako pazite na unos kalorija, neke grickalice mogu biti bolji izbor od drugih, iako ih je uvijek najbolje jesti umjereno.

Kokice i pečene grickalice imaju manje kalorija

Kokice se često smatraju jednom od lakših grickalica, posebno ako se pripremaju bez puno ulja ili maslaca. Kukuruz od kojeg nastaju prirodno sadrži vlakna i relativno malo masnoće, pa su kokice često manje kalorične od drugih popularnih snackova. Upravo zato mnogi ih biraju kao "lakšu" alternativu.

Slična je situacija i s nekim pečenim grickalicama poput slanih štapića ili pereca. Budući da se najčešće peku, a ne prže u ulju, sadrže nešto manje masnoće od klasičnih prženih snackova. Ipak, i dalje su prilično kalorični jer su napravljeni od bijelog brašna i soli, pa ih je lako pojesti više nego što smo planirali.

Čips i slični prženi snackovi među najkaloričnijima

S druge strane, čips i slične pržene grickalice spadaju među najkaloričnije. Razlog je jednostavan - tanko narezani krumpir prži se u ulju, zbog čega upija veliku količinu masnoće. Upravo masnoća značajno povećava ukupnu energetsku vrijednost proizvoda.

Sličnu kalorijsku vrijednost često imaju i drugi prženi snackovi od kukuruza ili krumpira, koji su također popularni među ljubiteljima grickanja. Iako su vrlo ukusni, lako je pretjerati s količinom jer su lagani i hrskavi.

Na kraju, iako među grickalicama postoje razlike, najvažnija je količina koju pojedemo. Manja porcija ili povremeno biranje lakših opcija, poput jednostavno pripremljenih kokica, može biti dobar kompromis za one koji žele uživati u grickalicama bez prevelikog unosa kalorija, prenosi Index.