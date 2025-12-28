Koja je budućnost zgrade Dalmacijavina u splitskoj luci: hotel ili javni prostor? Pogledajte novi Dalmacija Danas Duel (UŽIVO, utorak 11 sati)

U posljednjem ovogodišnjem izdanju Dalmacija Danas Duela otvaramo jedno od najosjetljivijih i najvažnijih urbanističkih pitanja Splita – sudbinu zapuštene zgrade Dalmacijavina u gradskoj luci.

Gosti Duela su Vice Mihanović, ravnatelj Lučke uprave Split, koja upravlja zgradom smještenom na pomorskom dobru, i arhitektica Mariana Bucat iz Arhitektonskog kolektiva.

Zgrada Dalmacijavina, dovršena 1959. godine prema projektu Stanka Fabrisa, danas je zaštićeno kulturno dobro i jedno od najvrjednijih ostvarenja industrijske moderne u Splitu. Ipak, već godinama stoji zapuštena, bez sadržaja i održavanja – često je sklonište beskućnicima, u njoj izbijaju požari, a neugledna fasada prva je slika koju putnici vide pri ulasku u Split trajektom.

Ravnatelj Lučke uprave Vice Mihanović ističe kako su godinama čekali odluku Grada Splita o budućoj namjeni prostora te da je bivšim i sadašnjim gradskim vlastima više puta ponuđeno da se izjasne što žele s tom lokacijom. Jedna od ideja bila je i preseljenje Hrvatskog pomorskog muzeja, no od nje se odustalo zbog visoke cijene realizacije projekta. Budući da nova prostorno-planska dokumentacija još nije donesena, Lučka uprava, prema važećem GUP-u, čeka lokacijsku dozvolu kako bi mogla raspisati međunarodni natječaj, a Mihanović kao realnu opciju vidi izgradnju hotela.

S druge strane, arhitektica Mariana Bucat postavlja ključno pitanje: treba li ovako iznimno vrijedna i atraktivna lokacija biti još jedan turistički sadržaj ili prostor koji će služiti javnim potrebama. Prema njezinu stavu, manje je važno koja će društvena funkcija biti odabrana, a presudno je da prostor služi građanima Splita, pri čemu kao jednu od mogućnosti ističe i Muzej suvremene umjetnosti, za kojim grad već dugo vapi.

Hotel, muzej, galerija ili nešto četvrto – što je u interesu Splita i njegovih građana, a što je realno izvedivo? Tko treba donijeti konačnu odluku i zašto se ona godinama odgađa?

Odgovore donosi Dalmacija Danas Duel.

Ovdje možete pogledati dosadašnja četiri duela: