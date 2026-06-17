Kod Obrovca pjevao o "srpskom moru" i Krajini pa završio u zatvoru

Dvadesetosmogodišnji državljanin Bosne i Hercegovine osuđen je na 15 dana zatvora zbog narušavanja javnog reda i mira nakon što je, prema presudi Općinskog suda u Zadru, na javnom mjestu pjevao pjesme Baje Malog Knindže koje veličaju tzv. Republiku Srpsku Krajinu.

Kako piše Zadarski list, incident se dogodio 14. svibnja ove godine oko 18:55 sati u Gornjem Karinu kod Obrovca. Muškarac je, pod utjecajem 1,06 promila alkohola, u blizini jednog ugostiteljskog objekta pjevao pjesmu "Knindže Krajišnici", zbog čega su građani pozvali policiju.

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Prema optužnom prijedlogu, policijski službenici upozorili su ga da prestane s takvim ponašanjem, no on se na njihova upozorenja nije obazirao.

Ni nakon privođenja nije odustao.

Po dolasku u Policijsku postaju Benkovac-Obrovac nastavio je pjevati refren iste pjesme, a policajcima je rekao da je u Karin došao kako bi vidio "karinsko plavo more na kojem je kralj Petar dao život za otadžbinu".

U postaji je otpjevao i refren druge pjesme Baje Malog Knindže, "Pjeva Srpska Krajina", u kojoj se spominju stihovi "do srpskog se mora čuje, od Svilaje do Karina".

Na sudu je priznao prekršaj

– To je sve što imam za reći u vezi s prekršajem – rekao je 28-godišnjak, dodavši sucu da mu može izreći kaznu od 14 dana zatvora.

Sud je njegovo priznanje uzeo kao olakotnu okolnost, dok je otegotnom ocijenio činjenicu da je s pjevanjem nastavio i nakon intervencije policije te u policijskoj postaji.

U obrazloženju presude navodi se kako pjesme Baje Malog Knindže veličaju tzv. Republiku Srpsku Krajinu i njezine pripadnike te da takvo ponašanje može izazvati uznemirenost i povrijediti dostojanstvo građana Hrvatske koji su bili pogođeni ratnim stradanjima.

Sud smatra da takvo ponašanje vrijeđa nacionalne osjećaje i narušava suživot hrvatskih građana hrvatske i srpske nacionalnosti.

– Zbog postojanja tih okolnosti okrivljeniku je izrečena kazna zatvora kao teža vrsta kazne, smatrajući da će se time postići svrha kažnjavanja – zaključio je sud.