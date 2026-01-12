Kod Kistanja ubojstvo u pokušaju: Dvojica vilama napali 27-godišnjaka

Policijski službenici Službe kriminalističke policije u suradnji s policijskim službenicima Policijske postaje Knin proveli su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstvo u pokušaju i oštećenje tuđe stvari i nad 44-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje i oštećenje tuđe stvari na štetu 27-godišnjaka.

Muškarci se sumnjiče da su u subotu, 10. siječnja, u poslijepodnevnim satima na širem području Kistanja, zbog narušenih međuljudskih odnosa, verbalno, a potom i tjelesno napali oštećenog 27-godišnjaka dok se isti nalazio zaustavljen u svom osobnom automobilu ispred dvorišta kuće. Tijekom navedenog sukoba, 47-godišnjak je vilama za sijeno napao oštećenog i pritom ga lakše ozlijedio u predjelu ruke, dok mu je 44-godišnjak uputio ozbiljne prijetnje koje su kod 27-godišnjaka izazvale strah i bojazan za vlastiti život.

Također je utvrđeno da su obojica drvenim letvama i vilama oštetili vozilo 27-godišnjaka, čime je nastala materijalna šteta u iznosu od oko 3.000 eura.

U Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ u Kninu 27-godišnjaku su konstatirane lakše tjelesne ozljede.

Osumnjičeni su uhićeni i privedeni u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanja.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni muškarci su uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, predani pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske.